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14/05/2018
16:13

Китайская CNPC готова приобрести долю Total в иранском проекте

Китайская государственная энергетическая компания CNPC готова приобрести долю Total в гигантском иранском газовом месторождении Южный Парс, если французская компания решит выйти из проекта ввиду недавно введённых американских санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компетентные источники в отрасли.

Соединённые Штаты недавно объявили о планах ввести новые санкции против Ирана, являющегося крупным производителем нефти и газа, после выхода из соглашения об ограничении ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций, заключённого в 2015 году

Хотя новые санкции имеют односторонний характер, многие кампании, например, японская Inpex, уже отказываются от реализации проектов в Иране.

Удалось ли CNPC заручиться согласием правительства Ирана на такую сделку, неизвестно. Тем не менее, такой шаг мог бы дополнительно осложнить торговые отношения между Пекином и Вашингтоном.

В декабре Reuters сообщала о заключении сделки на сумму $1 млрд, согласно которой китайской компании предоставлялся опцион на приобретение доли Total в случае ухода последней из Ирана. За прошедший период китайский инвестор провёл процедуру due diligence и необходимое планирование.

По условиям соглашения о разработке фазы 11 Южного Парса, CNPC может приобрести 50.1% долю в проекте и стать его оператором.

В настоящее время CNPC уже принадлежит 30% доля в проекте разработки месторождения, в то время как национальная Иранская нефтяная компания PetroPars владеет оставшейся долей (19.9%).



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