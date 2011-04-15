В 2018 году сохранилась положительная динамика экспортных поставок российского газа. Газпром в январе-апреле увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 6.3% до 70.3 млрд куб. м, несмотря на рост цен. В первом квартале 2018 года цена на российский газ составила $232.04 за 1 тыс. куб. м, что на 18% больше, чем годом ранее. В результате роста цен доходы России от экспорта газа в январе-марте текущего года выросли на 29.3% по сравнению с январем-мартом прошлого года, до $12.4 млрд. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом нефти и газу.



В середине апреля нефтяные котировки перешли к росту, и по состоянию на 10 мая достигли $78 за баррель - это максимальное значение с ноября 2014 года. Основным драйвером роста цен стало усиление напряженности на Ближнем Востоке после ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Также поддержку рынку оказали сокращение предложения нефти со стороны стран ОПЕК, заявление Дональда Трампа о том, что США выходит из ядерной сделки с Ираном и снижение запасов нефти в США.



Nord Stream 2 рассчитывает в середине мая начать работы по строительству газопровода "Северный поток-2" в водах ФРГ. Финляндия в начале апреля заявила о своем согласии на реализацию проекта, а Германия из-за падения добычи газа в ЕС запустила консультации по плану развития газовой сети страны в 2018-2028 годах с учетом проекта. Тем временем Польша возбудила дело против "Газпрома" и еще пяти компаний за финансирование строительства газопровода, а Россия готова построить и "Северный поток-3", если Европа признает необходимость новых транспортных маршрутов, сообщили в Газпроме.



В апреле оптовые цены на бензин достигли рекордного уровня. Так, стоимость бензина АИ-95 на 25 апреля возросла до 50.4 руб. за тонну, а А-92 - до 49.5 руб. за тонну. ФАС вынесла предупреждение Сугутнефтегазу, ТАИФ и Фортинвесту из-за действий на топливном рынке. По данным ведомства, эти компания увеличили экспорт топлива, ограничив предложение на внутреннем рынке, что привело к ограничению предложения, дисбалансу спроса и усилило рост цен на бензин.



Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1273.





"AK&M" от 14.05.2018