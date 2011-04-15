С.Тахиев назначен начальником управления по корпоративным финансам АЛРОСА

Начальником управления по корпоративным финансам АЛРОСА с 14 мая 2018 года назначен Сергей Тахиев. Об этом говорится в сообщении компании.



До прихода в АЛРОСА С.Тахиев занимал должность директора по связям с инвесторами группы НЛМК. В период его работы группа НЛМК занимала лидерские в позиции в международных рейтингах публичных компаний металлургического и горнодобывающего сектора.



"В новой должности Сергей Тахиев будет отвечать за обеспечение справедливой оценки компании финансовым сообществом, повышение информационной прозрачности компании, развитие взаимодействия с финансовым сообществом, инвесторами и кредитными рейтинговыми агентствами, привлечение долгосрочного финансирования. Уверен, что многолетний опыт работы Сергея в международной публичной компании обеспечит успешную реализацию стратегии развития финансово-экономического блока АЛРОСА в части корпоративных финансов" - заявил Алексей Филипповский, финансовый директор АЛРОСА.



С.Тахиев окончил Академию народного хозяйства (магистр специализация - финансовый менеджмент), программу для высшего менеджмента в бизнес-школе INSEAD (Франция). Он имеет 13-летний опыт работы в металлургическом и горнодобывающем секторе.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 14.05.2018