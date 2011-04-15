Дайджест газеты "Ведомости" от 15 мая 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 15 мая 2018 года.





ЦБ ЗАНИМАЕТ ОБОРОНУ



Кредиты оборонке на 1 трлн руб. будут переводиться в Промсвязьбанк только после того, как ЦБ изучит качество каждого. Если оно не удовлетворит регулятора, банкам придется доплатить.



Правительство решило создать опорный банк для гособоронзаказа на базе санируемого Промсвязьбанка, чтобы оградить другие банки от возможного ужесточения санкций США. По замыслу чиновников они смогут передать кредиты предприятиям ОПК на баланс Промсвязьбанка и таким образом снизить свои риски. Таких кредитов Промсвязьбанк может получить до 1 трлн руб., оценивал в феврале министр финансов Антон Силуанов.



Как их передавать, не решено. Сбербанк и ВТБ не хотят передавать вместе с кредитами капитал, а руководитель Просмвязьбанка Петр Фрадков заявил в интервью "Коммерсанту", что другого варианта "просто нет". Правоту Фрадкова подтвердил участник обсуждения законопроекта: капитал предполагается передавать исходя из качества (риск-веса) кредита.





МОСТ НАПОЛОВИНУ ГОТОВ



16 мая запустят Крымский мост. Но комфортно передвигаться по нему можно будет нескоро.



15 мая Владимир Путин откроет Крымский мост, утром следующего дня по нему запустят автомобильное движение, однако с комфортом им воспользоваться можно будет нескоро: только после строительства прилегающих дорог



Строительство моста мотивировано не столько экономическими, сколько политическими причинами. В целом Крым мог бы обойтись и системой паромов. До сих пор треть туристов прибывали в Крым через паромную переправу. Но для строительства переправ нужно разрешение Украины. Кроме того, паромной переправы людям приходится ждать часами, а в случае непогоды ее вовсе закрывают.





"ЛИДЕР" ПОМОЖЕТ ФЕДУНУ С ЖИЛЬЕМ



Структура Леонида Федуна нашла соинвестора в проект жилого квартала "Тушино-2018". ФСК "Лидер" планирует построить там апарт-комплекс на 90 000 кв. м.



ФСК "Лидер" станет соинвестором жилого квартала "Город на реке "Тушино-2018", рассказали "Ведомостям" источники. По их словам, официально об этом может быть объявлено в ближайшие дни. ФСК "Лидер" договорилась построить на участке площадью 2,9 га апарт-комплекс общей площадью 90 000 кв. м.



"Тушино-2018" строится на территории бывшего Тушинского аэродрома площадью 160 га. Проект предусматривает строительство суммарно свыше 1,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 790 000 кв. м жилья, остальное - коммерческая недвижимость и инфраструктура. Сейчас возводятся первые две очереди проекта - четыре квартала примерно на 385 000 кв. м. Основным инвестором "Тушино 2018" считается компания Федуна. Сам он в интервью "Ведомостям" рассказывал, что у него в этом проекте есть партнеры, но не называл их.





"РОСНЕФТЬ" ОТЛОЖИЛА ТРИЛЛИОН НА ПОТОМ



"Роснефть" избавляется от короткого долга. За январь - март он был сокращен на 1 трлн руб. Это свидетельствует о том, что "Роснефть" не верит в дальнейшее снижение ставок.



Если в конце 2017 г. на краткосрочный долг (с погашением в течение года) приходилось 40% портфеля - 2,2 трлн руб., а общий долг компании достигал 5,6 трлн руб., то на конец I квартала 2018 г. краткосрочный долг снизился почти в 2 раза до 1,1 трлн руб. При этом общий долг уменьшился лишь на 1% до 5,5 трлн руб. (с учетом предоплат по китайским контрактам), сообщила "Роснефть".



Для чего компания перенесла выплаты на более поздние периоды, представитель "Роснефти" рассказать не смог. Выплаты перенесены на 3-5 лет вперед, сказал знакомый с условиями кредитных соглашений человек. Большая часть краткосрочного долга - 1,3 трлн руб. - приходилась на привлеченное по сделкам репо финансирование.



"С 2014 г. ставка рефинансирования Центробанка достаточно быстро снижалась, держать длинный долг и постоянно его рефинансировать "Роснефти" было невыгодно, тогда госкомпания приняла решение держать почти половину своих долгов в краткосрочной части задолженности", - утверждает один из контрагентов "Роснефти".





СПИНОЙ К ЕВРОПЕ



Есть ли культ личности Путина - что думают об этом россияне.

Рейтинг Путина по-прежнему высок. Не является ли существующее отношение россиян к Владимиру Путину тем, что в нашей стране назвали "культом личности"? В 2014 г. ответов "нет" было в два раза больше, чем "да". То есть, для кого-то это уже культ, а для остальных - нечто другое.



Для большинства россиян историческое значение Путина в том, что при нем Россия вернула себе положение "великой державы". Людям, которые порой не находят того, чем гордиться в жизни - своей и своего окружения, гордость за державу особенно нужна. Именно это для них главное достижение Путина за годы его пребывания у власти.



Но если 47% говорят, что вернуть стране былое величие Путину "удалось", то почти столько же - 45% - ставят ему в упрек то, что за все годы правления ему "не удалось обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей", а у 39% претензия в том, что ему не удалось "вернуть простым людям средства, которые были ими утеряны в ходе реформ". Стало быть, народное отношение к Путину - не культ, и Путин в самом деле нам не "царь". Но фигура историческая.





КИТАЙЦЫ - ПАРТНЕРЫ, БЕЛОРУСЫ - ДРУЗЬЯ



Россияне считают, что им намного проще найти общий язык с китайцами, чем с украинцами.



Россияне считают, что им намного проще найти общий язык с китайцами, чем с украинцами. Современный Китай в массовом сознании остается как и год назад самым ценным экономическим партнером России, но место наиболее дружественной страны в 2018 г. вернула себе Белоруссия, близость с которой коренится в общем отношении к советской истории.





ПОБЕДА КУРИЛЬЩИКА



"Победе" не удалось взыскать с курильщика 194 500 тыс. за вынужденную посадку самолета.



Коллегия по гражданским делам Ленинградского областного суда отказала 100%-ной "дочке" "Аэрофлота" - лоукостеру "Победа" в иске к М. Халилову на 194 500 руб. В декабре 2017 г. эту сумму взыскал с Халилова Тосненский городской суд. Бортпроводник "Победы" обвинил Халилова в курении на борту, после чего экипаж совершил экстренную посадку и передал пассажира полиции. Он летел из Санкт-Петербурга в Махачкалу и был высажен во "Внуково".



Апелляционная инстанция 12 апреля отменила решение Тосненского городского суда и в иске "Победе" отказала. Халилов утверждал, что не курит, а дым остался от прежнего посетителя туалета.



Вынужденная посадка по соображениям безопасности - это способ предъявить курильщику крупный иск. Ведь если просто передать его полиции в аэропорту прилета, материальных претензий авиакомпания ему предъявить не может.



Войну курильщикам "Победа" объявила в июле 2017 г.: пообещала, что в случае курения на борту будет прерывать полет, сажать самолет в ближайшем аэропорту, передавать курильщика полиции и взыскивать с него затраты на вынужденную посадку.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 15.05.2018