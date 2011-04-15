Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 мая 2018 года



ИСТОРИКИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ "ДЕМОКРАТИИ"

ФОНД АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА ЗАКРЫЛСЯ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ



В России прекратил работу международный фонд "Демократия", созданный в 1993 году бывшим членом политбюро, одним из идеологов перестройки Александром Яковлевым. Фонд публиковал сборники уникальных советских документов. Организация закрывается из-за отсутствия средств: "Демократия" отказалась от иностранного финансирования, "чтобы не считаться агентом". Сотрудники уже полгода работали без зарплаты, но последней каплей стало окончание срока бесплатной аренды помещения, которое предоставил фонду еще президент Борис Ельцин.





МВД НАШЛО КАНДИДАТА В КОРОЛИ ОБНАЛА

ФИНАНСИСТ СМЕНИЛ СТАТУС СВИДЕТЕЛЯ НА ЗАКЛЮЧЕННОГО



Как стало известно "Ъ", в Москве взят под стражу Иван Мязин, которого в МВД России считают одним из крупнейших игроков на рынке незаконного обналичивания. Иван Мязин, по версии следствия, выступал теневым совладельцем разорившегося Промсбербанка и еще десятка кредитных учреждений, через которые были прокачаны миллиарды рублей. Показания о его причастности к махинациям дал бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин, сотрудничающий со следствием. Трое бывших топ-менеджеров этого кредитного учреждения и один коммерсант в 2017 году получили от трех до девяти лет лишения свободы.





СДЕЛКА С ПРОКУРОРОМ ОКАЗАЛАСЬ ВЫГОДНЕЙ

УЧАСТНИКА НЕЗАКОННОЙ ПРОДАЖИ ОСОБНЯКА В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ВЫПУСТИЛИ ИЗ СИЗО





Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд перевел из СИЗО под домашний арест экс-руководителя ФГУП "Дирекция международных фотовыставок" Виталия Страшнова, обвиняемого в хищении исторического здания в центре Москвы, оцениваемого в 882 млн руб. Заключив сделку с прокурором, господин Страшнов полностью признал вину, дав показания на своих предполагаемых подельников, которые за попытку хищения 120 объектов недвижимости находятся под следствием уже шесть лет.





ДОЖДЬ СМЫВАЕТ КОТИРОВКИ

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ ВОЗОБНОВИЛИ СНИЖЕНИЕ



Тенденция роста экспортных цен на российскую пшеницу, которая наблюдалась последние шесть недель, изменилась. За последнюю неделю котировки снизились на $1-2, до $212,5-213 за тонну, из-за дождей, которые фактически развеяли риски засухи на юге России. По прогнозам, смена тренда грозит тем, что российские экспортеры пшеницы встретят новый сезон с ценами и ниже $200 за тонну.





СТРАТЕГИЯ ОБОГНАЛА ПРИВАТИЗАЦИЮ

ПРОДАЖА "ТРАНСКОНТЕЙНЕРА" МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ



Не дожидаясь продажи госпакета "Трансконтейнера", Минэкономики инициировало подготовку стратегии развития контейнерного рынка в России. Формально она не привязана к приватизации, но должна обеспечить "максимальный экономический эффект" от реализации акций. Это позволяет предположить, что приватизация откладывается на достаточно продолжительный срок. Эксперты видят смысл в такой тактике: стоимость пакета может вырасти минимум на 50%.





НПФ ПРОЩАЮТСЯ С ЛИЦЕНЗИЯМИ

МАЛЫЕ ФОНДЫ ПРИСТРОИТЬ НЕ УДАЛОСЬ



Малые региональные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начали массово сдавать лицензии. К этому их подталкивает увеличившаяся регуляторная нагрузка. В результате к концу года только за счет самоликвидации действующих НПФ может остаться менее шестидесяти. Но покинуть рынок не так просто: придется найти всех клиентов, в том числе тех, с кем полностью утерян контакт. Некоторые уже нанимают для этого детективов.





"ТИНЬКОФФ ИНВЕСТИЦИИ" ОТВЯЖУТ ОТ БКС

НОВЫЙ БРОКЕР БАНКА БУДЕТ ВЕСТИ ПРОЕКТ САМОСТОЯТЕЛЬНО



"Тинькофф инвестиции" (проект Тинькофф-банка, роль биржевого посредника для которого выполняла компания БКС) переходят на обслуживание собственным брокером. Счета, открытые БКС, не закроют, но с них нельзя будет совершать покупки на рынке. Новые счета будут открываться в "Тинькофф брокере".





"СИСТЕМА" ИГРАЕТ НА РОЯЛТИ

АФК ТРЕБУЕТ ВЫПЛАТ ЗА ВЫШЕДШИЕ НА НТВ СЕРИАЛЫ



АФК "Система" требует от продюсерских компаний RWS Юрия Сапронова и WeiT Media голландской Endemol и Тимура Вайнштейна 85 млн руб. за телесериалы "Соседи" и "Дело чести". Они были сняты до 2017 года, пока "Система" еще была акционером RWS, и в последнее время выходили на канале НТВ. С тех пор АФК в счет долга забрала права на библиотеку своей бывшей студии и теперь считает, что должна получать с нее роялти.





ТЕХПОДДЕРЖКУ ПУСТЯТ В ОБХОД ORACLE

НА РОССИЙСКИЙ IT-РЫНОК ВЫШЛА АМЕРИКАНСКАЯ RIMINI STREET



Скандально известная судебной тяжбой с производителем софта Oracle компания Rimini Street, оказывающая услуги технической поддержки, вышла на российский рынок. Она готова работать с местными компаниями в обход самой Oracle, рынок поддержки которой в России оценивается в $50-100 млн в год. Впрочем, обойти американские санкции это не поможет, предупреждают партнеры компании.





У ТУРИСТОВ ПОТЯЖЕЛЕЛИ БЮДЖЕТЫ

ПОЕЗДКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ДОРОЖАЮТ НА 20-30%



Рост популярности поездок за рубеж, ослабление рубля и подорожание авиатоплива резко изменили стоимость международных перелетов: за год они подорожали более чем на 20%. На треть выросли и цены на размещение в отелях на ряде популярных курортных направлений. Вместе с предстоящими матчами чемпионата мира по футболу это может развернуть интерес граждан к внутреннему туризму или организованному, отдыху, который дорожает лишь на 8-12%.





ДАНИЛОВСКИЙ РЫНОК ВЫЙДЕТ ИЗ СЕБЯ

СОБСТВЕННИКИ СОБИРАЮТСЯ ТИРАЖИРОВАТЬ ЕГО ФОРМАТ



Ресторанный холдинг Ginza Project, основанный Дмитрием Сергеевым и Вадимом Лапиным, решил развивать в спальных районах Москвы проект "Зеленый рынок" в партнерстве с Владиславом Клевцовым, совладельцем небольших столичных торгцентров "Щелковский" и "Ключевой". Первый объект, адаптированный под формат Даниловского рынка, когда под одной крышей находится ярмарка фермеров и модные точки общепита, откроется в Братеево. Если он будет успешным, то к 2023 году появятся еще 30 рынков, в том числе в ближайшем Подмосковье.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 15.05.2018