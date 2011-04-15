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15/05/2018
10:05

Повтор! Банк России снизил оценку годового темпа прироста ВВП в I квартале до 1.3-1.5%

Банк России снизил оценку годового темпа прироста ВВП в I квартале до 1.3-1.5% из-за ослабления деловой активности в марте в условиях нетипично холодной погоды. Об этом свидетельствует информационно-аналитический комментарий ЦБ "Экономика: факты, оценки, комментарии".

С одной стороны, необычно низкая температура способствовала росту производства тепловой и электрической энергии, оказав поддержку выпуску в промышленности в целом.

С другой стороны, она привела к сокращению объёма подрядных работ в строительстве, что повлияло на замедление роста инвестиций в основной капитал. Ослабление инвестиционной активности в марте, а также актуализация Росстатом статистических данных по валовому накоплению основного капитала привели к коррекции этого показателя вниз в I квартале 2018 года на 1 п.п. до 3.5-4%. Это стало ключевым фактором пересмотра вниз оценки темпа прироста ВВП в I квартале 2018 года.

Восстановление потребительской активности в марте продолжилось на фоне небольшого роста реальных располагаемых доходов. При этом рост потребления по-прежнему оставался умеренным, согласующимся с постепенным повышением инфляции до целевого уровня 4%.

Замедление роста деловой активности в марте не стало поводом для пересмотра вниз прогноза Банка России по росту экономики в 2018 году, поскольку оно было вызвано разовыми факторами. В ближайшие месяцы ожидается повышение деловой активности, компенсирующее мартовское замедление. По оценкам, основанным в том числе на высокочастотных данных, годовой прирост промышленного производства в апреле 2018 года составил 1.3-1.8%.


"AK&M" от 15.05.2018
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