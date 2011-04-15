Ингосстрах выплатил более 25.8 млн руб. за похищенный груз

СПАО "Ингосстрах" выплатило страховое возмещение в размере более 25.8 млн руб. за груз, похищенный во время транспортировки. Выплаты были осуществлены по 7 заявленным убыткам от компаний-страхователей, входящих в ГК "Спортмастер". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Страховой случай произошел 23 января 2018 года: два транспортных средства, перевозивших груз страхователей по маршруту "Рига - Киев", были похищены злоумышленниками на территории Риги. В перечень похищенного имущества входят предметы одежды, обувь, аксессуары, спортивный инвентарь, а также оборудование для фитнеса и отдыха.



Программы страхования предусматривают защиту имущественных интересов страхователей, связанных с риском утраты (недостачи), гибели или повреждения груза во время транспортировки. Ингосстрах сотрудничает с ГК "Спортмастер" по программе страхования грузов с 2008 года.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 15.05.2018