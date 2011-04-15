Торги понедельника российская валюта провела в скучном диапазоне и лишь символически укрепилась против иностранных соперников, несмотря на возобновившееся нефтяное ралли. По итогам сессии доллар и евро снизились на 0.13% и 0.26% соответственно, тогда как баррель Brent взлетел к новым максимумам ноября 2014 года в районе 78.50. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.



Бездействие рубля объясняется интервенциями финансовых властей. Позитивный эффект от удорожания черного золота полностью нейтрализуется рекордными покупками валюты со стороны Минфина.



Напомним, в период с 10 мая по 6 июня ведомство намерено приобрести валюты на 320.6 млрд руб., тогда как в апреле эта сумма составила 241 млрд руб. Средний ежедневный объем интервенций теперь превышает 16 млрд руб. Этот фактор способен нивелировать не только бычьи сигналы с рынка нефти, но и поддержку налогового периода, который стартует сегодня, 15 мая.



Еще один фактор риска для рубля - поведение доллара, который накануне возобновил рост в парах с основными валютами и продолжает укрепляться на утренних торгах во вторник. Дальнейшая динамика американской валюты в краткосрочной перспективе будет зависеть от данных из США, где сегодня публикуются показатели розничных продаж. Однако даже в случае возобновления фиксации прибыли по "американцу" и сохранения бычьего уклона Brent, восходящий потенциал нашей валюты будет оставаться ограниченным из-за действий властей в рамках бюджетного правила. Таким образом, даже в случае тестирования уровня 61 руб., уверенно закрепиться под ним паре будет непросто.





"AK&M" от 15.05.2018