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15/05/2018
11:12

Российский рынок теряет почву под ногами, доллар сфокусировался на розничных продажах

Довольно негативная риторика вокруг переговоров США и Китая, откуда поступают сигналы о сложности преодоления противоречий, обусловила отсутствие энтузиазма среди мировых инвесторов. Если американские фондовые индексы смогли удержаться на положительной территории, то в Азии бенчмарки показали негативную динамику, а вслед за ними в минусе открылись европейские площадки. Наибольшие потери несет немецкий DAX 30, снижаясь на 0.3% после выхода слабых данных по ВВП Германии. Окончательный показатель за первый квартал составил 0.3% против прогноза 0.4% и предыдущего результата на уровне 0.6%. Об этом говорится в комментарии инвестиционного аналитика GLOBAL FX Сергея Костенко.

Замедление темпов роста европейской экономики в начале 2018 года - не новость для инвесторов, которые уже успели переварить целую череду слабой статистики из региона. Тем не менее, подтверждение ухудшения состояния здоровья "локомотива" еврозоны определенно не способствует проявлению оптимизма на рынке, в том числе и на валютном. Евро прервал попытки восстановления и торгуется во флэте над уровнем 1.19.

Последовав примеру иностранных коллег, в первый час торгов возобновили снижение и российские фондовые индексы. Под конец вчерашней сессии рынок смог обосноваться на положительной территории благодаря нефтяному ралли. Однако ухудшение внешнего фона вкупе с фиксацией прибыли по Brent, которая цепляется за отметку 78, обусловили просадку российских индексов. Индекс МосБиржи теряет свыше 0.5%, РТС уже приближает потери к 1%, несмотря на умеренное ослабление рубля.

В центре внимания сегодня будут экономические данные из США, в частности, отчет по розничным продажам, который задаст краткосрочное направление долларовым парам и может повлиять на динамику российской валюты в том числе. Вчера "американец" вернулся к росту благодаря очередному рывку доходности 10-летних трежерис выше 3%, и если продажи не оправдают ожиданий, выход из лонгов по доллару возобновится.


"AK&M" от 15.05.2018
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