Инфляция в апреле сдержанно отреагировала на ослабление рубля, ЦБ

Произошедшее в начале апреля ослабление рубля не оказало существенного влияния на темпы роста потребительских цен в апреле, отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России "Динамика потребительских цен".



Под влиянием ослабления рубля, а также в условиях постепенного восстановления потребительской активности месячная инфляция несколько возросла в апреле - с 0.2 до 0.4% с исключением сезонности. При этом годовая инфляция осталась на уровне марта (2.4%), что было связано с действием эффекта высокой базы предыдущего года.



Несмотря на негативную курсовую динамику, в апреле замедлился рост цен на плодоовощную продукцию, на рынке которой в это время года импорт занимает заметную долю. Этому могло способствовать динамично растущее предложение тепличных овощей. Увеличение темпов роста цен непродовольственных товаров и услуг в ответ на ослабление рубля было небольшим.



Сдержанная реакция цен на курсовую динамику является признаком снижения чувствительности российской экономики к изменению внешних условий. С учетом этого вклад ослабления рубля в инфляцию в ближайшие месяцы оценивается как небольшой.



При отсутствии существенного изменения внешних условий годовая инфляция сохранится на текущих значениях вплоть до конца июня. Затем она начнет плавно возвращаться к цели 4% по мере увеличения потребительского спроса и снижения избыточного предложения на рынке продовольствия.





"AK&M" от 15.05.2018