Росатом будет сотрудничать с Чили в атомной и литиевой отраслях

Региональной центр "Росатом Латинская Америка" (структура частного учреждения "Русатом - Международная Сеть") и Чилийская комиссия по атомной энергии 14 мая подписали меморандум о взаимопонимании по широкому спектру вопросов - начиная от мирного использования атомной энергии до применения технологий по производству лития. Как сообщает пресс-служба "Русатом - Международная Сеть", подписание состоялось на полях Х юбилейного Международного форума "Атомэкспо 2018", проходящего в Сочи.



Документ был подписан президентом компании "Росатом Латинская Америка" Иваном Дыбовым и исполнительным директором Чилийской комиссии по атомной энергии Патрисио Агилерой Поблете.



Меморандум предусматривает содействие взаимному сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии, включая модернизацию и продление срока службы исследовательских реакторов в Республике Чили; применение радиационных технологий в сферах медицины, сельского хозяйства, науки и других смежных областях; бэк-энд; развитие и применение технологий извлечения лития из рассола и производства литиевой продукции, а также качество батарей и совместное производство катодных материалов, аккумуляторных батарей и другой высокотехнологичной продукции на основе лития и его соединений.



В соответствии с меморандумом для определения конкретных совместных проектов, направленных на реализацию вышеуказанных направлений, стороны создадут совместные рабочие группы.



"Русатом - Международная Сеть" является некоммерческой организацией, входящей в структуру ГК "Росатом", и занимается задачами развития сети зарубежных региональных центров и управления ими. Структура компании включает в себя 11 региональных центров. В число главных задач компании и региональных центров входит развитие бизнеса, продвижение продукции и услуг российской атомной промышленности на мировом рынке, равно как и поддержка международных коммуникаций Росатома. Одной из основных функций организации является координация внешнеэкономической деятельности компаний, входящих в Росатом.























"AK&M" от 15.05.2018