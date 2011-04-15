Ростехнадзор привлёк к ответственности Енисейскую ТГК

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) привлекло к административной ответственности акционерное общество "Енисейская ТГК (ТГК-13)". Об этом говорится в сообщении ведомства.



В ходе проведения проверки выполнения мероприятий, предусмотренных ранее выданным предписанием об устранении нарушений, установлено, что Енисейская ТГК (ТГК-13) не выполнила в установленный срок следующие пункты предписания, касающиеся недостатков в оснащении насосной осветленной воды: демонтирован центробежный насос, в составе оборудования отсутствуют линзовые компенсаторы, расположение оборудования и трубопроводов не соответствует рабочей документации, на задвижках отсутствуют ответные фланцы.



За допущенные нарушения юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 11 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, наложен штраф в размере 400 тыс. руб.



ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" (ИНН 1901067718) сформировано в 2006 году в результате объединения основных генерирующих активов Красноярского края и Республики Хакасия. Общая установленная электрическая мощность станций компании - 1164 МВт, общая установленная тепловая мощность - 6066.5 Гкал. Протяженность тепловых сетей - 743 км.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Енисейской ТГК по РСБУ в 2014 году выросла на 40.4% до 2.154 млрд руб. с 1.534 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 16.89% до 16.165 млрд руб. с 13.829 млрд руб., прибыль от продаж - на 22.61% до 4.848 млрд руб. с 3.954 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 18.07% до 2.285 млрд руб. с 1.936 млрд руб.



Чистая прибыль ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" по РСБУ в I квартале 2015 года увеличилась в 2.72 раза до 1.63 млрд руб. с 599.997 млн руб. за аналогичный период 2014 года. Выручка выросла на 46.2% до 6.406 млрд руб. с 4.381 млрд руб.







"AK&M" от 15.05.2018