Альфа-Банк получает 25% в CardsMobile

Компания CardsMobile (ООО "Бесконтакт") привлекла инвестиции от Альфа-Банка для дальнейшего развития мобильного приложения "Кошелёк". В результате сделки Альфа-Банк получает 25%-ную долю в CardsMobile, говорится в сообщении банка.



Приложение "Кошелёк" агрегирует в мобильном устройстве в удобной для розничного пользователя форме все виды карточных продуктов.



Компания CardsMobile основана в 2012 году Кириллом Горыней и Филиппом Шубиным. Первым инвестором выступил корпоративный инвестиционный фонд i-Free. В 2013 году компания стала сертифицированным поставщиком решений MasterСard, в 2015 получила статус резидента Сколково. Позднее, в 2016 году, в ходе инвестиционного раунда разработчик привлёк инвестиции фонда Lanit Ventures группы компаний "Ланит".



АО "Альфа-Банк" (ИНН 7728168971) основано в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим большинство основных видов банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг.







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