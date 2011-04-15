РУСАЛУ придётся купить 1.9% Норникеля у Crispian, заявил М.Соков

Президент En+ Максим Соков в ходе заседания в Лондонском суде заявил, что РУСАЛ вынужден купить 1.9% Норникеля по оферте Crispian Романа Абрамовича для сохранения баланса, хотя цена завышена. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



"К сожалению, когда компания оказывается загнанной в угол, нам приходится, мы вынуждены принять эту премию. С учётом объёма этой доли и ситуации, когда "Интеррос" может сразу 4% купить, что увеличивает их пакет фактически до контролирующего уровня. Конечно, ситуация такая - мы не хотим покупать (долю), но мы вынуждены это сделать, чтобы сохранить баланс. Премия завышена, раздута, но для обеспечения баланса она приемлема",- сказал он.



В суде рассматривается спор акционеров ГМК "Норильский никель", касающегося условий продажи 4% акций компании. Основной совладелец компании "РУСАЛ" Олег Дерипаска лично присутствует на слушаниях, владелец Интерроса Владимир Потанин также лично представит свои показания.



В декабре 2017 года истек пятилетний срок, в ходе которого акционеры обязаны были не увеличивать свои доли, после чего "Интеррос" попытался выкупить около 4% ГМК у Crispian Investments Романа Абрамовича, а РУСАЛ обратился в Высокий суд Лондона, чтобы заблокировать покупку, считая её нарушением акционерного соглашения. Эти действия стали катализатором уже третьего конфликта акционеров Норникеля.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.



Выручка РУСАЛа в I квартале 2018 года выросла на 19.5% до $2.744 млрд с $2.297 млрд за аналогичный период прошлого года. Увеличение выручки связано с динамикой цен на алюминий, который подорожал на Лондонской бирже металлов за год на 17% до $2.159 тыс. Скорректированная EBITDA за первые три месяца выросла на 20.4% до $572 млн.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2017 год упала на 16% до $2.123 млрд с $2.531 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 11% до $9.146 млрд с $8.259 млрд, валовая прибыль - на 10.4% до $4.546 млрд с $4.118 млрд. Прибыль до налогообложения составила $2.844 млрд против $3.276 млрд годом ранее. Консолидированный показатель EBITDA составил $3.995 млрд против $3.899 млрд годом ранее (+2.5%).



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