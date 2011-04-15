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15/05/2018
13:21

Госдума приняла в I чтении законопроект о контрсанкциях в отношении иностранных государств

Госдума приняла в I чтении законопроект о контрсанкциях в отношении иностранных государств, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект предоставляет президенту РФ и Правительству РФ полномочия по введению ответных ограничений в отношении США и государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.

Предполагается, что меры воздействия будут вводиться при возникновении случаев или действий со стороны США или других иностранных государств, "направленных на умаление территориальной целостности, безопасности РФ, а также экономическую дестабилизацию в РФ".

Такие меры будут вводиться Правительством по решению президента РФ и будут отменяться Правительством по решению президента в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для их введения.


"AK&M" от 15.05.2018
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