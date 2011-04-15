Госдума поддержала законопроект, вводящий уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории РФ

Госдума поддержала введение уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Согласно законопроекту, за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ и за содействие в установлении антироссийских санкций будет введена уголовная ответственность в виде ограничения или лишения свободы, либо штраф. Соответствующая статья будет внесена в Уголовный кодекс РФ.



Под исполнением иностранных санкций на территории РФ подразумевается совершение действий, повлекших отказ российскому гражданину, зарегистрированным в РФ юрлицам, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также российским частным и публичным компаниям в осуществлении сделок в рамках антироссийских ограничительных мер.



Такие действия будут облагаться штрафом до 600 тыс. руб. или в размере заработной платы или другого дохода осуждённого за период до 4 лет, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.



В свою очередь, за содействие в установлении антироссийских санкций будет введен штраф до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или другого дохода осуждённого за период до 3 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.



В частности, нарушением будет считаться предоставление рекомендаций и передача сведений, которые "привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц".











"AK&M" от 15.05.2018