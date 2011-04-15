Банк России разработал комплекс мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО. Как говорится в сообщении ЦБ, реализация предложений регулятора, которая будет происходить в несколько этапов, позволит в перспективе перейти к установлению индивидуального тарифа по ОСАГО в зависимости от опыта и качества управления автовладельцем транспортным средством.



"Ключевой акцент при проведении реформы будет сделан на защите прав потребителей и в первую очередь интересов добросовестных автовладельцев. Сегодня ставка тарифа не учитывает профиль водителя, в новом подходе каждый водитель будет оцениваться индивидуально, получая скидки или надбавки. Цена полиса ОСАГО будет справедливой для каждого водителя", - подчеркнул заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.



На первом этапе - летом текущего года - планируется актуализировать действующие тарифы за счет расширения тарифного коридора и изменения подходов к установлению ряда коэффициентов.



В настоящее время значительная часть жалоб, касающихся ОСАГО, связана с некорректным присвоением коэффициента бонус-малус (КБМ) и его задвоением. В новой системе будет установлен простой и прозрачный механизм присвоения КБМ. КБМ будет присваиваться каждому водителю на один год; водителям, имеющим в 2018 году несколько значений данного коэффициента, будет присвоен наименьший.



Кроме того, будет проведена калибровка коэффициентов в зависимости от возраста и стажа водителя (КВС) и в зависимости от количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством (КО).



Границы тарифного коридора базовой ставки будут расширены не более чем на 20% в обе стороны. Если сейчас для наиболее массовой категории транспортных средств - легковых автомобилей физических лиц - коридор базовой ставки составляет 3432-4118 руб., то после принятия изменений он составит 2746-4942 руб.



Эти меры направлены на создание конкурентного рынка и будут способствовать повышению ценовой и физической доступности услуги ОСАГО.



На втором этапе предлагается предоставить страховщикам возможность более мелкой сегментации потенциальных страхователей ОСАГО, вплоть до установления индивидуального тарифа каждому конкретному лицу.



Для реализации этого подхода потребуется внесение изменений в законодательство, которые введут новый механизм тарификации, а также определят основания, сроки и границы следующих расширений тарифного коридора. При этом в компетенции Банка России по-прежнему останется установление минимальных и максимальных значений базовых ставок страхового тарифа.



На законодательном уровне также предлагается наделить Банк России полномочиями по контролю за тарифной политикой страховщиков по ОСАГО для пресечения получения компаниями необоснованного дохода от завышения тарифов.



"Каждый последующий этап реформы будет внедряться в зависимости от успешности предыдущего и подтверждения информации о том, что страховщики используют изменения в тарификации для дифференциации водителей, а не для получения дополнительной прибыли", - отметил В.Чистюхин.



"AK&M" от 15.05.2018