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15/05/2018
14:55

Грузооборот морских портов России в январе-апреле вырос на 3.7% до 260.1 млн т

Грузооборот морских портов России в январе-апреле 2018 года увеличился на 3.7% до 260.1 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов.

Объём перевалки сухогрузов составил 122.5 млн т (+10%), в том числе: угля - 49 млн т (+3.4%), грузов в контейнерах - 17.2 млн т (+12.9%), зерна - 18 млн т (рост в 1.6 раза), чёрных металлов - 10.8 млн т (+11.1%), минеральных удобрений - 6 млн т (+8.4%), руды - 2 млн т (+5.1%), лесных грузов - 1.7 млн т (+2.6%).

Перевалка наливных грузов уменьшилась до 137.6 млн т (-1.3%), в том числе сырой нефти - до 80.4 млн т (-5.8%). В тоже время перевалка нефтепродуктов увеличилась до 48.3 млн т (+1.7%), сжиженного газа - до 7.1 млн т (+40.5%).

Экспортных грузов было перегружено 202 млн т (+2.5%), импортных - 11.9 млн т (+10.1%), транзитных - 21.2 млн т (+13.8%), каботажных - 24.9 млн т (+2.9%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна за отчётный период обработали 25.6 млн т грузов (+12.5%), Балтийского - 81.7 млн т (-1.3%), Азово-Черноморского - 88.2 млн т (+8.9%), Каспийского - 1.7 млн т (+47.4%), Дальневосточного - 62.8 млн т (-0.4%).




"AK&M" от 15.05.2018
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