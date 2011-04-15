Грузооборот морских портов России в январе-апреле вырос на 3.7% до 260.1 млн т

Грузооборот морских портов России в январе-апреле 2018 года увеличился на 3.7% до 260.1 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов.



Объём перевалки сухогрузов составил 122.5 млн т (+10%), в том числе: угля - 49 млн т (+3.4%), грузов в контейнерах - 17.2 млн т (+12.9%), зерна - 18 млн т (рост в 1.6 раза), чёрных металлов - 10.8 млн т (+11.1%), минеральных удобрений - 6 млн т (+8.4%), руды - 2 млн т (+5.1%), лесных грузов - 1.7 млн т (+2.6%).



Перевалка наливных грузов уменьшилась до 137.6 млн т (-1.3%), в том числе сырой нефти - до 80.4 млн т (-5.8%). В тоже время перевалка нефтепродуктов увеличилась до 48.3 млн т (+1.7%), сжиженного газа - до 7.1 млн т (+40.5%).



Экспортных грузов было перегружено 202 млн т (+2.5%), импортных - 11.9 млн т (+10.1%), транзитных - 21.2 млн т (+13.8%), каботажных - 24.9 млн т (+2.9%).



Операторы морских терминалов Арктического бассейна за отчётный период обработали 25.6 млн т грузов (+12.5%), Балтийского - 81.7 млн т (-1.3%), Азово-Черноморского - 88.2 млн т (+8.9%), Каспийского - 1.7 млн т (+47.4%), Дальневосточного - 62.8 млн т (-0.4%).









"AK&M" от 15.05.2018