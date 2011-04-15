В Госдуму поступил законопроект, уточняющий параметры расчета налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости

В Госдуму поступил законопроект, уточняющий параметры расчёта налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Проект закона подготовили председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый заместитель председателя ГД Александр Жуков, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.



Комментируя инициативу, В.Володин отметил, что подготовленные депутатами поправки в Налоговый кодекс направлены на реализацию послания президента РФ Федеральному собранию от 1 марта 2018 года в части уточнения параметров расчёта налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости.



В настоящее время при исчислении налога действует временный коэффициент, предусматривающий постепенное увеличение суммы налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, по сравнению с налогом, рассчитанным по инвентаризационной стоимости. Величина такого коэффициента в течение первых пяти лет применения кадастровой стоимости увеличивается ежегодно на 20% (с 0.2 до 1).



В настоящее время в 28 субъектах РФ применяется коэффициент 0.6 (порядок расчета налога по кадастровой стоимости действует там с 2015 года), в 21 субъектах РФ - 0.4, в 15 - 0.2, а в ряде регионов решение о переходе к налогообложению по кадастровой стоимости не принято вовсе и налог исчисляется по инвентаризационной стоимости с учетом коэффициента-дефлятора.



Это привело к значительному увеличению налога на граждан, прежде всего, из за резкого роста кадастровой стоимости объектов недвижимости.



"Данным законопроектом мы предлагаем отказаться от дальнейшего увеличения временного коэффициента, зафиксировав его максимальный показатель на уровне 0.6. Важно, что в тех 36 субъектах, где налог за 2017 год исчисляется с коэффициентом 0.2 или 0.4, порядок исчисления налога в 2018 году не изменится. И в дальнейшем они смогут довести этот показатель максимум до 0.6. Таким образом, те оставшиеся 40%, на которые должен был вырасти налог, мы отменяем", - сообщил В.Володин.



Одновременно для тех регионов, где исчисление налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости осуществляется с коэффициентом 0.6, законопроектом вводится новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы такого налога не более чем на 10 % по сравнению с предыдущим годом. Мы устанавливаем это ограничение, чтобы исключить возможность существенного увеличения регионом налога за счет повышения налоговой ставки или кадастровой стоимости", - пояснил В.Володин.



Также предлагается норма, по которой не может быть перерасчета в сторону увеличения уже уплаченных в соответствии с пришедшими налоговыми уведомлениями сумм земельного налога и налога на имущество физических лиц. Кроме того, в случае, если налог исчислялся по ошибочной кадастровой стоимости, которая в последующем была оспорена, законопроектом предлагается применять измененную кадастровую стоимость не с года подачи заявления об оспаривании, как это происходит сейчас, а с даты начала применения ошибочной стоимости. То есть, в пользу гражданину закону придается обратная сила.



Законопроект разрешает ряд неурегулированных налоговым законодательством вопросов. В частности, предлагается выделить в самостоятельную льготную категорию по уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц детей-инвалидов и уравнять статус собственников жилых помещений и частей жилых помещений, а также гаражей и машино-мест независимо от их расположения.



Финансово-экономическое обоснование к законопроекту свидетельствует, что недопоступление в региональные бюджеты в 2018 году может составить около 6 млрд руб.



"AK&M" от 15.05.2018