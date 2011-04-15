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15/05/2018
17:21

В.Путин принял участие в открытии движения по автодорожной части Крымского моста

Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии движения по автодорожной части Крымского моста, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В.Путин осмотрел Единый центр управления дорожным движением, ознакомился с готовностью эксплуатационных служб к работе транспортного перехода через Керченский пролив. Глава государства также кратко побеседовал со строителями объекта, поблагодарил их и поздравил с досрочным завершением строительства.

Команда Крымского моста - более 10 тыс. человек, которые смогли осуществить строительную задачу на полгода раньше запланированного срока. Автодорожную часть моста оборудовали более 60 дорожными знаками. Для контроля за соблюдением ПДД установлено 10 автоматических комплексов.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, его протяжённость составляет 19 км. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег.

Движение легкового и общественного транспорта через Керченский пролив с обеих сторон будет запущено 16 мая. Открытие железнодорожной части моста запланировано на конец 2019 года.


"AK&M" от 15.05.2018
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