Роснефть начала бурение эксплуатационных скважин на шельфе Вьетнама

Rosneft Vietnam B.V. в рамках разработки Блока 06.1 на шельфе Вьетнама приступила к бурению эксплуатационной скважины LD-3P (месторождение Lan Do). Роснефть выступает в качестве оператора проекта, что подтверждает уровень имеющихся у нее компетенций при реализации технически сложных комплексных программ морского бурения. Об этом говорится в сообщении компании.



Планируемая глубина скважины по стволу составит около 1200 м, глубина моря в районе бурения скважины – около 160 м. Начальные геологические запасы месторождения Lan Do оцениваются в объёме 23 млрд куб. м природного газа. Для разработки дополнительных запасов месторождения будут построены объекты подводной инфраструктуры, которые подключат к действующим морским объектам на Блоке 06.1 (платформа Lan Tay). С этой платформы подготовленный газ и газовый конденсат поставляются на берег по двухфазному трубопроводу Нам Кон Шон протяжённостью 370 км. Это - самый длинный двухфазный трубопровод в Юго-Восточной Азии. Благодаря двухфазной технологии трубопровода на береговой комплекс одновременно поставляются и газ, и конденсат.



Кроме этого, в течение 2018 года Роснефть намерена произвести зарезку бокового ствола на ранее пробуренной поисковой скважине PLD-1P на месторождении Phong Lan Dai ("Дикая Орхидея"), которое также расположено в пределах Блока 06.1. Планируемая глубина скважины – 1300 метров. По результатам работ скважина будет переведена в разряд эксплуатационных.



Месторождение "Дикая Орхидея" было открыто в ходе буровой кампании 2016 года, когда "Роснефть" впервые выступила в качестве оператора проекта бурения на международном шельфе. На месторождении были обнаружены коммерческие запасы газа в объеме 3.4 млрд куб. м.



Для доставки газа и конденсата с месторождения "Дикая Орхидея" на платформу Lan Tay ведется строительство объектов морской инфраструктуры.



Бурение скважин на месторождениях Lan Do и Phong Lan Dai будет вести морская платформа Hakuryu-5 японской компании Japan Drilling Co., Ltd (JDC).



Эксплуатационные скважины на Блоке 06.1 будут подключены к существующим объектам инфраструктуры, что обеспечит синергию между проектами, поможет сократить сроки ввода скважин в работу, а также позволит максимально увеличить эффективность разработки месторождений Блока 06.1 во Вьетнаме.



Для реализации проектов на вьетнамском шельфе Роснефть привлекает самые современные технологии доступные на рынке.



В 2017 году газ, добытый компанией во Вьетнаме, обеспечил около 9% энергетических потребностей страны.



В настоящее время Роснефть участвует в проектах по добыче газа и конденсата и геологоразведке на двух блоках на шельфе Вьетнама, а также является участником проекта "Трубопровод Нам Кон Шон".



Блок 06.1: Rosneft Vietnam B.V. владеет 35% долей в проекте и является Оператором проекта. Проект реализуется на основе Соглашения о разделе продукции (СРП). На участке Блока расположено три газоконденсатных месторождения – Lan Tai, Lan Do и PLD ("Дикая Орхидея"). Месторождения находятся в 370 км от берега в бассейне Нам Кон Шон, глубина моря на участках достигает 190 м. Начальные геологические запасы газа на месторождениях - около 69 млрд куб. м.



Блок 05.3/11: Rosneft Vietnam B.V. владеет 100% в проекте и является Оператором проекта. Лицензионный участок расположен в регионе с доказанной нефтегазоносностью и развитой инфраструктурой и граничит с разрабатываемыми месторождениями на Блоке 06.1. Текущая оценка ресурсов Блока 05.3/11 составляет около 28 млрд куб. м газа и 17.5 млн т газового конденсата. Первая поисковая скважина была пробурена в июне 2016 года, бурение второй поисковой скважины началось в марте 2018 года.



Rosneft Pipeline B.V. является владельцем 32.67% доли в проекте "Трубопровод Нам Кон Шон", по которому осуществляется транспортировка газа и конденсата с шельфовых блоков бассейна Нам Кон Шон на береговой комплекс по подготовке газа и конденсата, далее продукция поступает на комплекс газотурбинных электростанций для производства электроэнергии. Открытие промышленных запасов на Блоке 05.3/11 позволит использовать инфраструктуру проекта для доставки объёмов к конечному потребителю.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.



"AK&M" от 15.05.2018