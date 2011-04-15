Дайджест газеты "Ведомости" от 16 мая 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 16 мая 2018 года.





ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА



Российские компании стали тщательнее проверять сотрудников на благонадежность, но большинство видов проверок незаконны.



Две трети компаний проверяют на благонадежность всех кандидатов, каждая вторая - соискателей непосредственно перед оформлением в штат, следует из опроса HeadHunter, в котором участвовало 233 работодателя из 24 регионов России.



Большинство компаний (76%) собирают сведения с предыдущих мест работы соискателя, проверяют наличие у него судимости и административных правонарушений (61%), просматривают страницы кандидата в соцсетях (53%), устанавливают подлинность документов (46%) и финансовое положение претендента (44%). Реже работодатели интересуются сведениями о судимости и финансовом положении и ближайших родственников соискателя (18 и 6% соответственно). И еще 6% тестируют кандидатов на детекторе лжи.





НАЛОГУ СКИДКА ВЫШЛА



Налог на имущество физических лиц могут снизить. Депутаты предложили уменьшить максимальный коэффициент при его расчете.



Законопроект, снижающий налог на имущество людей, во вторник в Госдуму внесли депутаты во главе с ее спикером Вячеславом Володиным. Максимальный коэффициент при расчете налога по кадастровой стоимости снизится с 1 до 0,6, следует из проекта.



Доработать методику кадастровой оценки в марте 2018 г. по итогам послания Федеральному собранию поручил президент Владимир Путин. Налог для россиян сильно вырос, прежде всего из-за резкого роста кадастровой стоимости объектов.



Недополучат регионы около 6 млрд руб., ссылаются авторы проекта на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).





"ЦЕЛЬ ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ - СОЗДАТЬ ВАКЦИНУ ПРОТИВ ВИЧ"



Главный директор по науке Johnson & Johnson, рассказывает, как сделать лечение и лекарства дешевле, и когда удастся победить ВИЧ.



С продукцией Johnson & Johnson в повседневной жизни наверняка сталкивался каждый: кроме всемирно известных одноименных средств по уходу для детей, это и контактные линзы Acuvue, глюкометры OneTouch, пластинки Nicorette против никотиновой зависимости и даже имодиум при проблемах с животом. Правда, многие разработки от глаз обывателя скрыты.



Среди них эндоскопы и расходные материалы, без которых не представляют свое рабочее место многие оперирующие врачи - от кардиологов до ортопедов.



Самая же большая часть бизнеса Johnson & Johnson - фармацевтическое подразделение в лице "дочки" Janssen: на нее приходится почти половина глобальной выручки компании. Janssen выпускает иммунологические, неврологические, онкологические лекарства и препараты от инфекционных заболеваний, а среди ее культовых изобретений галоперидол для лечения шизофрении.





БЕНЗИН ЗА 40



Средние цены на 92 бензин в Москве превысили 40 рублей за литр. Но рост розничных цен не успевает за оптовыми, это может привести к банкротству частных заправок, уверены эксперты.



За минувшую неделю средние цены на московских заправках выросли на 70 коп. до 40,65 руб. за литр АИ-92, на 43 коп. до 42,17 руб за летнее ДТ и 63 коп. до 43,86 руб. за литр АИ-95. Эти данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на ЦДУ ТЭК от 13 апреля.



Таким образом в столице стало крайне сложно найти топливо дешевле 40 руб за литр, хотя возможно. Но это не надолго.





ЦБ НАЧИНАЕТ РЕФОРМУ ОСАГО



ОСАГО подорожает на 20%. ЦБ расширит тарифный коридор. По оценке регулятора, средняя цена полиса вырастет с 5800 до 7000 рублей.



Центробанк решил расширить границы тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз, сообщил во вторник зампред ЦБ Владимир Чистюхин.



Одновременно с повышением базовых тарифов ЦБ планирует пересмотреть параметры, влияющие на стоимость полиса.



Спасением меры ЦБ можно назвать с натяжкой: они не удовлетворят ни страховщиков, ни потребителей. По словам Чистюхина, проведенные ЦБ расчеты показали недостаточность тарифа ОСАГО примерно на 47% - убыток всех страховщиков от ОСАГО в 2017 г., по данным регулятора, составил 15 млрд руб.





Х5 БЕРЕТСЯ ЗА ПОСЫЛКИ



Владелец "Пятерочек" доставит покупки из российских и зарубежных онлайн-магазинов. Через пять лет пункты выдачи откроются почти в каждом магазине компании - "Пятерочках", "Перекрестках" и "Каруселях".



X5 Retail Group собирается создать инфраструктуру для доставки заказов сторонних интернет-магазинов и агрегаторов. Прежде всего речь идет о заказах непродовольственных товаров в российских и зарубежных магазинах. Об этом говорится в конкурсной документации, с которой ознакомились "Ведомости".



X5 хочет создать сортировочные центры, попутную логистику как части логистики группы и пункты выдачи заказов, в том числе автоматические постаматы в подавляющем большинстве магазинов своих сетей, следует из документации. Группа управляет магазинами у дома "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток" и гипермаркетами "Карусель".



Пилотный проект размещения постаматов в магазинах сетей X5 планируется на январь-июнь 2019 года.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 16.05.2018