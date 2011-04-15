Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 мая 2018 года



ПОЛУОСТРОВ САХАЛИН

ПРОЕКТ НОВОГО МОСТА ОЦЕНИЛИ ДОРОЖЕ КРЫМСКОГО



Возможная следующая мегастройка РФ, мост на Сахалин, в пересчете на километр стоит в 3,5 раза дороже только что открытого Крымского. В целом с учетом железнодорожных подходов ОАО РЖД оценивает проект в 540,3 млрд руб. плюс более 90 млрд руб. на модернизацию путей на Сахалине. Мост обсуждается в связке с проектом глубоководного угольного терминала в Ильинском, на который нужно еще 100 млрд руб. Но эксперты и участники рынка сомневаются в осмысленности проекта без продолжения в Японию.





ЗАМЕЩАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

НА ОХОТНОМ РЯДУ ИЩУТ КАДРЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВАКАНТНЫХ МЕСТ В БЕЛОМ ДОМЕ





К формированию нового состава правительства думская фракция "Единая Россия" может предложить более десяти кандидатур на посты заместителей министров и глав федеральных агентств, говорит источник "Ъ" в аппарате Белого дома. По словам собеседников "Ъ" в Госдуме, уже началось обсуждение кандидатов на переход в правительство. Полный их список будет готов после обнародования структуры правительства, говорит первый зампред фракции единороссов Андрей Исаев.



В правительстве говорят, что формирование "Единой Россией" предложений не стоит рассматривать как гарантию дальнейшего трудоустройства депутатов.





ВЗРЫВ-АКТИВ

"РОСТЕХ" СОЗДАЕТ ХОЛДИНГ ПО СПЕЦХИМИИ



Как стало известно "Ъ", "Ростех" решил создать внутри госкорпорации холдинг, который объединит предприятия по спецхимии и промышленными взрывчатым веществам. Консолидация должна не только упростить модель управления разрозненными активами, но и устранить внутреннюю конкуренцию на рынке спецхимии. На первом этапе холдинг консолидирует 15 предприятий, а в перспективе, по данным "Ъ", может получить еще не менее четырех предприятий, в числе которых завод имени Свердлова - монопольный производитель гексогена и октогена.





КОНФЕТЫ ПОДВЕЛИ ПОД АРЕСТ

ВЛАДЕЛЬЦУ КРЫМСКОЙ СЕТИ ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНОВ ИНКРИМИНИРУЮТ СБЫТ НЕБЕЗОПАСНЫХ ТОВАРОВ





Защита владельца одной из старейших в Крыму сети продуктовых магазинов "Гюзель" Ресуля Велиляева и руководителя его дистрибуторской компании Али Бариева обжаловала их арест. Как стало известно "Ъ", бизнесмену и управленцу инкриминируют попытку реализовать партию заведомо просроченных продуктов. Адвокаты недоумевают, почему при таком не самом тяжком обвинении господина Велиляева и его подельника не только не оставили на свободе, но и поместили в столичное СИЗО "Лефортово", а дело в свое производство приняло Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР). В окружении семьи Велиляева опасаются, что его уголовное преследование может привести к потере им бизнеса.





ВЫГОДА СБЛИЗИЛА ДВЕ КОРЕИ

КОМАНДУ ЮЖНОКОРЕЙСКОГО ТАНКЕРА ПОДОЗРЕВАЮТ В КОНТРАБАНДЕ НЕФТИ В КНДР





В начале мая контрабандная нефть в нарушение санкций ООН могла быть тайно перекачана с борта южнокорейского танкера на северокорейское судно. Как сообщил "Ъ" дипломатический источник в международных структурах, зафиксировавшая возможное нарушение Япония, а также соответствующие органы ООН начали расследование инцидента. Власти Южной Кореи свою причастность к нему отрицают. Если же информация о контрабанде подтвердится, этот случай станет первым с сентября 2017 года, когда Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении Северной Кореи.





БИЗНЕС ПРОСЯТ НЕ СУММИРОВАТЬ С ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

РСПП ПРЕДЛАГАЕТ СМЯГЧИТЬ МАГОМЕДОВЫМ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ



Глава РСПП Александр Шохин просит генпрокурора Юрия Чайку и и. о. главы МВД Владимира Колокольцева смягчить меру пресечения братьям Магомедовым, которые с 31 марта находятся под арестом. Господин Шохин настаивает, что обвинение предпринимателей в организации преступного сообщества является сомнительным и может стать угрожающим прецедентом для российского бизнеса. Юристы соглашаются, что формулировки законодательства достаточно размыты и непросто понять, "где заканчивается развитие бизнеса и начинается создание преступного сообщества".





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 16.05.2018