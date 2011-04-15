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16/05/2018
09:55

Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 мая 2018 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 16 мая 2018 года

ПОЛУОСТРОВ САХАЛИН
ПРОЕКТ НОВОГО МОСТА ОЦЕНИЛИ ДОРОЖЕ КРЫМСКОГО

Возможная следующая мегастройка РФ, мост на Сахалин, в пересчете на километр стоит в 3,5 раза дороже только что открытого Крымского. В целом с учетом железнодорожных подходов ОАО РЖД оценивает проект в 540,3 млрд руб. плюс более 90 млрд руб. на модернизацию путей на Сахалине. Мост обсуждается в связке с проектом глубоководного угольного терминала в Ильинском, на который нужно еще 100 млрд руб. Но эксперты и участники рынка сомневаются в осмысленности проекта без продолжения в Японию.


ЗАМЕЩАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
НА ОХОТНОМ РЯДУ ИЩУТ КАДРЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВАКАНТНЫХ МЕСТ В БЕЛОМ ДОМЕ


К формированию нового состава правительства думская фракция "Единая Россия" может предложить более десяти кандидатур на посты заместителей министров и глав федеральных агентств, говорит источник "Ъ" в аппарате Белого дома. По словам собеседников "Ъ" в Госдуме, уже началось обсуждение кандидатов на переход в правительство. Полный их список будет готов после обнародования структуры правительства, говорит первый зампред фракции единороссов Андрей Исаев.

В правительстве говорят, что формирование "Единой Россией" предложений не стоит рассматривать как гарантию дальнейшего трудоустройства депутатов.


ВЗРЫВ-АКТИВ
"РОСТЕХ" СОЗДАЕТ ХОЛДИНГ ПО СПЕЦХИМИИ

Как стало известно "Ъ", "Ростех" решил создать внутри госкорпорации холдинг, который объединит предприятия по спецхимии и промышленными взрывчатым веществам. Консолидация должна не только упростить модель управления разрозненными активами, но и устранить внутреннюю конкуренцию на рынке спецхимии. На первом этапе холдинг консолидирует 15 предприятий, а в перспективе, по данным "Ъ", может получить еще не менее четырех предприятий, в числе которых завод имени Свердлова - монопольный производитель гексогена и октогена.


КОНФЕТЫ ПОДВЕЛИ ПОД АРЕСТ
ВЛАДЕЛЬЦУ КРЫМСКОЙ СЕТИ ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНОВ ИНКРИМИНИРУЮТ СБЫТ НЕБЕЗОПАСНЫХ ТОВАРОВ


Защита владельца одной из старейших в Крыму сети продуктовых магазинов "Гюзель" Ресуля Велиляева и руководителя его дистрибуторской компании Али Бариева обжаловала их арест. Как стало известно "Ъ", бизнесмену и управленцу инкриминируют попытку реализовать партию заведомо просроченных продуктов. Адвокаты недоумевают, почему при таком не самом тяжком обвинении господина Велиляева и его подельника не только не оставили на свободе, но и поместили в столичное СИЗО "Лефортово", а дело в свое производство приняло Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР). В окружении семьи Велиляева опасаются, что его уголовное преследование может привести к потере им бизнеса.


ВЫГОДА СБЛИЗИЛА ДВЕ КОРЕИ
КОМАНДУ ЮЖНОКОРЕЙСКОГО ТАНКЕРА ПОДОЗРЕВАЮТ В КОНТРАБАНДЕ НЕФТИ В КНДР


В начале мая контрабандная нефть в нарушение санкций ООН могла быть тайно перекачана с борта южнокорейского танкера на северокорейское судно. Как сообщил "Ъ" дипломатический источник в международных структурах, зафиксировавшая возможное нарушение Япония, а также соответствующие органы ООН начали расследование инцидента. Власти Южной Кореи свою причастность к нему отрицают. Если же информация о контрабанде подтвердится, этот случай станет первым с сентября 2017 года, когда Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении Северной Кореи.


БИЗНЕС ПРОСЯТ НЕ СУММИРОВАТЬ С ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
РСПП ПРЕДЛАГАЕТ СМЯГЧИТЬ МАГОМЕДОВЫМ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ

Глава РСПП Александр Шохин просит генпрокурора Юрия Чайку и и. о. главы МВД Владимира Колокольцева смягчить меру пресечения братьям Магомедовым, которые с 31 марта находятся под арестом. Господин Шохин настаивает, что обвинение предпринимателей в организации преступного сообщества является сомнительным и может стать угрожающим прецедентом для российского бизнеса. Юристы соглашаются, что формулировки законодательства достаточно размыты и непросто понять, "где заканчивается развитие бизнеса и начинается создание преступного сообщества".


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 16.05.2018
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