Рынок нельзя назвать очень сильным, полагают аналитики

Рынок нельзя назвать очень сильным. Появилась новость о том, что в США могут подписать новые антироссийские санкции и это нервирует инвесторов. Ничего конкретного пока не обозначили, лишь указали на российскую коррумпированную систему. Как возможные санкции могут повлиять на общую картину - пока неизвестно. Об этом говорится в комментарии заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова.



Во вторник фондовый рынок США заметно упал. Индекс DowJonesIndustrialAverage понизился на 0.78% до 24706.41 пункта, S&P 500 - на 0.68% до 2711.45 пункта, NasdaqComposite потерял 0.81% и завершил торги на отметке 7351.63.



Экономическая обстановка хорошая, но экономический цикл подходит к концу. Выходят сильные финансовые результаты у компаний, но и эта тенденция подходит к концу. Фундаментальные показатели улучшаются не достаточно сильно, чтобы оправдывать рост котировок. Кроме того, следует ожидать, что на фоне повышения ставок ФРС на рынке начнется переоценка степени готовности к риску. Эта ситуация может продолжаться довольно долго, и на рынке будет высокая волатильность".



Снижением закончили день 10 из 11 главных секторальных индексов S&P 500. Сильным падением отличились сектора здравоохранения и информационных технологий, индексы которых потеряли, соответственно, 1.29% и 0.96%. Падения также не избежали защитные сектора - недвижимости (-1.67%), коммунальных услуг (-0.88%) и телекоммуникаций (-0.81%). Во время роста доходности казначейских облигаций акции компаний этих секторов, как правило, показывают динамику хуже общерыночной, так как их дивиденды считаются относительно менее привлекательными.



МВФ видит источники риска для экономического роста в Европе в лице переоцененности на мировых финансовых рынках и протекционистской торговой политики. Хотя в краткосрочной перспективе риски "сбалансированы" и европейская экономика пока сильна, "в дальнейшем риски очевидно смещены в сторону падения роста", сообщил МВФ в отчете, опубликованном во вторник. Экономический рост в первом квартале оказался слабее ожиданий в Германии, Португалии, Нидерландах и еврозоне в целом, а также в Центральной и Восточной Европе. МВФ в очередной раз призвал ответственных лиц воспользоваться моментом, чтобы создать возможности для маневра в бюджетной политике и провести реформы, направленные на увеличение потенциала экономического роста. Это особенно важно, так как у центральных банков осталось мало возможностей для смягчения монетарной политики в случае, если потребуется реагировать на какие-либо новые шоки, сказал МВФ.



Беспокойство у чиновников и предпринимателей вызывает распространение протекционизма и связанный с ним риск полномасштабной торговой войны, которая может встать на пути экономического роста. Также МВФ отметил другие внешние факторы, в том числе "существенное замедление" экономического роста в Китае и геополитическую напряженность.





"AK&M" от 16.05.2018