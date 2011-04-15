Рублю негде искать поддержки

Накануне российская валюта подешевела к доллару и евро, несмотря на нефтяное ралли, которое привело Brent к новым 3.5-летним максимумам. Помимо наглядной раскорреляции с динамикой нефти, против рубля играет сильный доллар. По итогам сессии доллар подорожал на 0.7% до 62.26 руб., где проходит 20-дневная скользящая средняя. В моменте пара достигала отметки 62.68 руб. впервые с 9 мая. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекc" Игоря Ковалева.



Американская валюта прилично укрепила свои позиции на международном рынке Forex благодаря в целом неплохой картине по розничным продажам и росту доходности трежерис к максимальным с середины 2011 года уровням. К слову, повышение доходности в целом негативно сказывается на самочувствии активов развивающегося сегмента. Сюда можно добавить рекордные интервенции Минфина и опасения увеличения их объемов из-за удорожания нефти, и складывается ситуация определенно не в пользу нашей валюты.



Впрочем, на этом негатив не ограничивается. Вчера в Минфине США заявили о готовности ввести новые санкции против России - через месяц после последних ограничений. Учитывая все вышеперечисленные факторы, налоговый период, по крайней мере, на данном этапе, будет бессилен. Рублю остается надеяться, что в случае дальнейшего, более агрессивного снижения Минфин приостановит покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, что, как показала недавняя практика, принесет облегчение российской валюте.





"AK&M" от 16.05.2018