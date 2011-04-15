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16/05/2018
13:15

Банк России раскрыл технологию подготовки и принятия решения по ключевой ставке

Банк России впервые опубликовал информационный материал о том, как готовится и принимается решение по ключевой ставке, а также о его коммуникации.

Условно весь процесс можно разделить на шесть этапов. Все они последовательно повторяются в каждом цикле подготовки принятия решения по ключевой ставке. Всего за год проводится восемь заседаний Совета директоров, соответственно, им предшествует столько же циклов подготовки, подчеркивает ЦБ.

Подготовка к решению начинается примерно за месяц до заседания Совета директоров. Цикл завершается примерно через одну-две недели после него. Перед каждым принятием решения по ключевой ставке проходит процесс обсуждения и расчетов.

"После принятия решения начинается очень важный этап - его коммуникация, которая позволяет разъяснить общественности причины такого решения и его значение. Банк России после каждого заседания Совета директоров проводит серии встреч с различными целевыми аудиториями, в том числе с бизнесом, представителями органов власти, аналитиками, инвесторами", - сообщает ЦБ.


"AK&M" от 16.05.2018
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