Банк России раскрыл технологию подготовки и принятия решения по ключевой ставке

Банк России впервые опубликовал информационный материал о том, как готовится и принимается решение по ключевой ставке, а также о его коммуникации.



Условно весь процесс можно разделить на шесть этапов. Все они последовательно повторяются в каждом цикле подготовки принятия решения по ключевой ставке. Всего за год проводится восемь заседаний Совета директоров, соответственно, им предшествует столько же циклов подготовки, подчеркивает ЦБ.



Подготовка к решению начинается примерно за месяц до заседания Совета директоров. Цикл завершается примерно через одну-две недели после него. Перед каждым принятием решения по ключевой ставке проходит процесс обсуждения и расчетов.



"После принятия решения начинается очень важный этап - его коммуникация, которая позволяет разъяснить общественности причины такого решения и его значение. Банк России после каждого заседания Совета директоров проводит серии встреч с различными целевыми аудиториями, в том числе с бизнесом, представителями органов власти, аналитиками, инвесторами", - сообщает ЦБ.





"AK&M" от 16.05.2018