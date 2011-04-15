Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по МСФО в I квартале выросла на 42.5% до 33.181 млрд руб.

Чистая прибыль АК "АЛРОСА" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 42.5% до 33.181 млрд руб. в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчетность компании.



Выручка увеличилась на 13% до 95.969 млрд руб. Свободный денежный поток составил 41.1 млрд руб., чистый долг - 18.6 млрд руб.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).





"AK&M" от 16.05.2018