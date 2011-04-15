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16/05/2018
14:14

Яндекс и ряд рекламодателей нарушили закон о рекламе, полагает ФАС

Поисковая система в сервисе "Яндекс.Директ" выдавала незаконную контекстную рекламу ряда организаций по взысканию долгов с физлиц по кредитам и займам. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Комиссия ФАС 15 мая 2018 года признала ООО "Яндекс", ООО "Юридическая фирма "Лорд", ЗАО "Альянс системного консалтинга" и ООО "Правовой совет" нарушившими закон о рекламе.

Антимонопольная служба установила, что 6 октября 2017 года при наборе в строке поиска "Яндекс" словосочетания "взыскание долгов физлиц" под строкой поиска отображались объявления с пометкой "реклама": "Взыскание долга с физлица - Взыскание долгов!", "Взыскание долгов с юр. физ. лиц - Только по закону!", "Возврат долгов с физических лиц", "Возврат долгов с физических лиц - Ответим на ваш вопрос".

Все объявления представляли собой гиперссылки для перехода на сайты юридических компаний - ответчиков. В рекламе было указано, что все эти компании оказывают услуги по взысканию долгов с граждан.

Однако деятельность по возврату просроченной задолженности с граждан имеют право осуществлять только юридические лица, внесённые в государственный реестр. Все остальные могут взаимодействовать с должником в целях возврата просроченной задолженности только используя почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника, подчёркивает антимонопольная служба.

Согласно Государственному реестру юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, размещённому на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, ООО "Юридическая фирма "Лорд", ЗАО "Альянс системного консалтинга", ООО "Правовой совет" в этом реестре отсутствуют.

При этом в рекламе использовались формулировки "взыскание долгов с физлица", "возврат долгов с физических лиц", а также "Лично встретимся с должником", которые давали основание полагать, что рекламодатели оказывают услуги по возврату долгов с физических лиц без каких-либо ограничений по взаимодействию с должником, в то время как они имеют право взаимодействовать с должником, используя лишь почтовые отправления.


"AK&M" от 16.05.2018
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