Чистая прибыль аэропорта "Шереметьево" по МСФО в 2017 году выросла на 19.66% до 13.382 млрд руб.

Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" и его ДЗО по МСФО в 2017 году выросла на 19.66% до 13.382 млрд руб. с 11.183 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка увеличилась на 24.95% до 45.218 млрд руб. с 36.188 млрд руб., операционная прибыль - на 43.26% до 17.378 млрд руб. с 12.13 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.22% до 15.26 млрд руб. с 14.503 млрд руб.



Рост выручки обусловлен увеличением пассажиропотока и индексацией тарифов на инфляцию. Невысокий прирост чистой прибыли в 2017 году по сравнению с показателем 2016 года, на фоне роста операционной прибыли, обусловлен проведённой в 2016 году переоценкой ранее приобретённых акций дочерних обществ.



Общий долг аэропорта за год снизился на 13.8% до 41.034 млрд руб., что связано с выплатами кредитов, а также с переоценкой обязательств вследствие укрепления рубля к доллару США.



Как говорится в сообщении компании, некоторые показатели не согласуются с консолидированной финансовой отчётностью за 2016 год, поскольку отражают проведенные корректировки и переклассификации.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток аэропорта в 2017 году составил 40.093 млн, что на 17.8% больше, чем за 2016 год.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по МСФО в 2016 году составила 13.241 млрд руб. против убытка в 7.587 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 13.92% до 27.437 млрд руб. с 24.085 млрд руб., операционная прибыль - на 53.18% до 11.156 млрд руб. с 7.283 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 16.78 млрд руб. против убытка в 9.363 млрд руб. за 2015 год.









"AK&M" от 16.05.2018