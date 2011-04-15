Ростех разрабатывает мобильные хлебопекарни

Инженеры холдинга "Росэлектроника" создают мобильный комплекс бездрожжевого хлебопечения для использования в малонаселённых пунктах в отдалённых регионах. Об этом сообщил Ростех.



Комплекс может развертываться в полевых условиях, а также во время стихийных бедствий. Планируется, что серийный выпуск комплекса "Автопекарь" начнется в конце 2019 года. Производитель готов поставлять в интересах МЧС России и частных компаний 20 комплексов в год.



Разработку осуществляет воронежское АО "ВЦКБ "Полюс" (в составе холдинга входит в концерн "Созвездие"). В комплексе, который не имеет отечественных аналогов, реализована методика хлебопечения без использования дрожжей и заквасок, позволяющая сократить время приготовления теста с нескольких часов до 5-10 минут. Подобный показатель обеспечивает использование специального оборудования - вспенивателя теста (осуществляет приготовление теста при помощи воздуха под давлением). В зависимости от типа теста, вспениватель способен производить 60-100 заготовок в час, при этом себестоимость единицы хлебобулочного изделия снижается в 3-5 раз.



Планируется, что в базовой комплектации производительность мобильного комплекса хлебопечения составит около 1000 хлебобулочных изделий за 12-часовую смену. Он позволит выпускать широкий ассортимент хлеба: безглютеновый, хлеб из муки с низким содержанием клейковины, хлеб с уникально низким гликемическим индексом для людей, страдающих сахарным диабетом.



Комплекс разрабатывается с возможностью установки на различной мобильной базе, в том числе, автофургоне, кузове-контейнере, блочно-модульном прицепе. Это позволит доставлять его в собранном виде в любую локацию автомобильным или железнодорожным транспортом, а также вертолетом при экстренных ситуациях.



Электропитание осуществляется с помощью подключения к стационарной линии электропередачи или от дизель-генератора, который должен обеспечить автономную работу "Автопекаря" до 24 часов.



По оценкам специалистов, емкость рынка мобильных хлебопекарен в России составляет около 70 единиц в год. "Полюс" планирует при выходе производства на полную мощность поставлять около 20 изделий в интересах МЧС России и частных компаний.



Предприятия холдинга "Росэлектроника" выпускают широкий ассортимент пищевого оборудования. В частности, АО "Омское ПО "Иртыш" является крупнейшим производителем камбузного оборудования для нужд флота.



Госкорпорация "Ростех" в 2017 году присоединила к холдингу "Росэлектроника" Объединённую приборостроительную корпорацию. Объединённый холдинг является крупнейшим в России разработчиком и производителем радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Объединяет более 170 предприятий и научных организаций радиоэлектронной отрасли. Общая численность сотрудников - 75 тыс. человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 180 млрд руб.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб.



"AK&M" от 16.05.2018