Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) В марте 2018 года по сравнению с февралем вырос незначительно - на 3% до $4.7 млрд. Его объём был меньше, чем в марте 2016 и 2017 годов, на 18 и 19% соответственно. Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.



Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 23% до $1.2 млрд.



Спрос населения на доллары США в марте 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменился, на европейскую валюту - вырос на 9%, составив соответственно $3.2 млрд и $1.5 млрд.



Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в марте 2018 года по сравнению с февралем увеличилось на 16% до $3.6 млрд. Объём совокупного предложения был меньше, чем в марте 2016 и 2017 годов, на 30% и 12% соответственно.



В марте 2018 года населением было продано уполномоченным банкам $1.5 млрд наличной иностранной валюты, что на 18% больше, чем месяцем ранее.



На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в марте 2018 года было зачислено $2.1 млрд наличной иностранной валюты, что на 15% больше, чем месяцем ранее.



Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы её в страну. В марте относительно февраля сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета уменьшилось на 28% до $0.2 млрд.



Объём наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, снизился на 31% до $0.4 млрд.





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