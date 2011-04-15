Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/05/2018
15:40

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 23% до $1.2 млрд

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) В марте 2018 года по сравнению с февралем вырос незначительно - на 3% до $4.7 млрд. Его объём был меньше, чем в марте 2016 и 2017 годов, на 18 и 19% соответственно. Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 23% до $1.2 млрд.

Спрос населения на доллары США в марте 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменился, на европейскую валюту - вырос на 9%, составив соответственно $3.2 млрд и $1.5 млрд.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в марте 2018 года по сравнению с февралем увеличилось на 16% до $3.6 млрд. Объём совокупного предложения был меньше, чем в марте 2016 и 2017 годов, на 30% и 12% соответственно.

В марте 2018 года населением было продано уполномоченным банкам $1.5 млрд наличной иностранной валюты, что на 18% больше, чем месяцем ранее.

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в марте 2018 года было зачислено $2.1 млрд наличной иностранной валюты, что на 15% больше, чем месяцем ранее.

Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы её в страну. В марте относительно февраля сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета уменьшилось на 28% до $0.2 млрд.

Объём наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, снизился на 31% до $0.4 млрд.


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100