РСПП выступило категорически против законопроекта об уголовной ответственности за поддержку западных санкций

Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пришло к выводу о категорической недопустимости принятия законопроекта, вводящего уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории РФ. Об этом говорится в сообщении РСПП.



Члены бюро отметили, что законопроект противоречит политике президента РФ по отказу от избыточной уголовной ответственности и создаёт дополнительные условия для административного давления на бизнес.



"Предусмотренные законопроектом санкции являются чрезмерными. Уголовное законодательство не должно предусматривать санкции в отношении лиц, в том числе иностранных граждан, для которых исполнение решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера является обязательным, а невыполнение такого решения ведёт к применению санкций в отношении таких лиц уже в соответствии с правом соответствующих иностранных государств", - подчёркивает РСПП.



Понуждение российских хозяйствующих субъектов, в том числе госкомпаний и компаний с госучастием, к совершению хозяйствующих действий, противоречащих введённым США и иными иностранными государствами санкциям, может, по мнению РСПП, привести к распространению на такие субъекты вторичных санкций, ограничению их возможности работать на глобальном рынке и ещё большему негативному влиянию на российскую экономику.



"Что касается уголовной ответственности в отношении граждан Российской Федерации за совершение умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, то данное предложение недопустимо, поскольку распространяется и на предпринимателей, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и взаимоотношениях с партнёрами", - говорится в сообщении.



Введение уголовной ответственности за передачу сведений, которые могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, является необоснованным и чрезмерным, а также создает неопределенность для российских граждан из-за риска уголовной ответственности за передачу сведений, которые даже не обязательно привели к введению мер ограничительного характера, полагает РСПП.



В целом данный законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата, подчёркивает РСПП.



Напомним, Госдума 15 мая 2018 года поддержала введение уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ. Согласно законопроекту, за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ и за содействие в установлении антироссийских санкций будет введена уголовная ответственность в виде ограничения или лишения свободы, либо штраф. Соответствующая статья будет внесена в Уголовный кодекс РФ.



Под исполнением иностранных санкций на территории РФ подразумевается совершение действий, повлекших отказ российскому гражданину, зарегистрированным в РФ юрлицам, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также российским частным и публичным компаниям в осуществлении сделок в рамках антироссийских ограничительных мер.



Такие действия будут облагаться штрафом до 600 тыс. руб. или в размере заработной платы или другого дохода осуждённого за период до 4 лет, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.



В свою очередь, за содействие в установлении антироссийских санкций будет введён штраф до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или другого дохода осуждённого за период до 3 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.



В частности, нарушением будет считаться предоставление рекомендаций и передача сведений, которые "привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц".



Законопроект был внесён в нижнюю палату парламента 14 мая 2018 года. Таким образом, он был принят в первом чтении на следующий день.



"AK&M" от 16.05.2018