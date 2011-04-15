Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/05/2018
16:37

Инфляция в РФ с 8 по 14 мая составила 0.1%, с начала года - 1.3%

Инфляция в РФ с 8 по 14 мая составила 0.1%, с начала года - 1.3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 1.3%, на пшено - на 0.5%, на свинину и чай - на 0.2%. Яйца куриные подешевели на 1.9%, крупа гречневая - на 0.4%, молоко пастеризованное - на 0.2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0.3%, в том числе на огурцы и помидоры - 4.9% и 3% соответственно. В то же время капуста белокочанная стала дороже на 3.5%, морковь - на 1.5%, лук - на 1.2%, яблоки - на 0.6%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 1.1%.

AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100