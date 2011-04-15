Инфляция в РФ с 8 по 14 мая составила 0.1%, с начала года - 1.3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 1.3%, на пшено - на 0.5%, на свинину и чай - на 0.2%. Яйца куриные подешевели на 1.9%, крупа гречневая - на 0.4%, молоко пастеризованное - на 0.2%.



Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0.3%, в том числе на огурцы и помидоры - 4.9% и 3% соответственно. В то же время капуста белокочанная стала дороже на 3.5%, морковь - на 1.5%, лук - на 1.2%, яблоки - на 0.6%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 1.1%.



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