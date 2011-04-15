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16/05/2018
16:28

Роскосмос стал санатором Фондсервисбанка

Банк России утвердил изменения в план участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка АО "Фондсервисбанк". Об этом говорится в сообщении ЦБ.

К санации банка в качестве Инвестора привлечена Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос".

План участия предусматривает увеличение уставного капитала АО "Фондсервисбанк" за счёт средств Инвестора и дальнейшее развитие банка в качестве кредитной организации, обеспечивающей значительную часть потребностей ГК "Роскосмос" и организаций госкорпорации в банковском обслуживании.

Реализация данных мер позволит создать дополнительные условия для финансового оздоровления банка и восстановления его деятельности в качестве универсальной кредитной организации, соблюдающей все установленные Банком России обязательные требования.

Фондсервисбанк создан в июле 1994 года и в настоящее время является универсальным кредитно-финансовым институтом, стратегически ориентированным на содействие развитию высокотехнологических и стратегически важных отраслей отечественной промышленности. Основным бенефициаром кредитной организации является президент и председатель правления банка Александр Воловник (напрямую владеет 6.15% акций банка, ещё 75.59% контролирует через СТК "Союз"). В числе миноритарных акционеров - ОАО "НПО "Энергомаш", ОАО "Роствертол", ОАО "Протон - Пермские моторы", ОАО "РКК "Энергия", ОАО "Информационные спутниковые системы" и ОАО "Национальный институт авиационных технологий".



"AK&M" от 16.05.2018
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