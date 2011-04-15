"Россиум" заинтересован в покупке "Югории"

Концерн "Россиум" Романа Авдеева заинтересован в покупке страховой компании "Югория" (принадлежит властям ХМАО) - последнего страховщика с госучастием. Об этом заявил сам Роман Авдеев, пишут "Коммерсантъ" и "Ведомости".



"У нас не было никогда страхового бизнеса, мы видим его развитие именно в рамках холдинга. Это новый для группы бизнес, поэтому для нас интересна покупка игрока со сложившейся бизнес-моделью, а не запуск с нуля. Мы подали заявку на конкурс и примем окончательное решение по сделке в конце мая",- сообщил Р.Авдеев.



Потенциальным конкурентом "Россиума" может стать "Альфастрахование".



Напомним, в марте стало известно, что ООО "Открытый мир" (акционер "Опоры") отказалось от планов по участию в аукционе по приобретению страховой компании "Югория". Такое решение было принято в связи с тем, что "Опора" решила изменить свою стратегию развития. Страховщик планировал сдать лицензии по ОСАГО, ДСАГО и КАСКО в связи с завершением процесса передачи моторного портфеля в ООО "Страховая компания Ангара". Кроме того, компания решила отказаться от сделок M&A.



Как сообщалось в начале марта, на покупку страховой компании "Югория" претендуют три профильных игрока. Официально торги по продаже 100% акций "Югории" были объявлены 19 февраля, тогда же стали известны условия открытого аукциона. На торги выставлено 3.4 млн с начальной ценой 2.8 млрд руб. Шаг аукциона - 72.3 млн руб. Для участия в торгах нужно не позднее 23 мая внести задаток в размере 578.6 млн руб. Определение участников состоится 29 мая, сам аукцион назначен на 30 мая. Это будет вторая за последние шесть лет попытка правительства ХМАО продать компанию. Первый раз на торги она выставлялась ещё в 2012 году. Тогда планировалось, что сделка принесёт бюджету не менее 5 млрд руб.







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