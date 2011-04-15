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16/05/2018
17:27

Еврохим продаёт украинскую "дочку"

EuroChem Group AG объявила о продаже своего дочернего предприятия в Украине. Об этом говорится в сообщении компании.

Стоимость сделки и её условия не раскрываются.
Недавние действия властей Украины по ограничению поставок удобрений иностранными компаниями, а также ожидание дальнейшего ухудшения деловой конъюнктуры на данном рынке, стали причиной данного решения группы.

Дочернее предприятие было продано компании, связанной с его бывшим менеджментом, и означает уход ЕвроХима из Украины после 15 лет работы на этом рынке. В течение этого времени ЕвроХим инвестировал в страну значительные ресурсы для удовлетворения растущего спроса на удобрения. Более чем 1000 клиентов, начиная от крупных сельскохозяйственных холдингов и заканчивая розничными компаниями и частными фермами, имели доступ к инновационному ассортименту лучших в своем классе продуктов и услуг ЕвроХима, отмечается в сообщении.

ЕвроХим намерен продолжить консультации с украинскими властями о будущих возможностях в Украине через свое европейское представительство, в то время, как Группа сосредоточит свои усилия на других растущих рынках.

МХК "ЕвроХим" (ИНН 7721230290) - крупнейший в РФ производитель минеральных удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли, объединяет добывающие и производственные предприятия, а также логистические компании и сбытовую сеть в разных регионах мира с общей численностью около 23 тыс. работающих.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль МХК "ЕвроХим" в 2016 году по РСБУ упала на 34% до 32.5 млрд руб. Выручка ЕвроХима увеличилась до 3.6 млрд руб. с 2.127 млрд руб. Доходы от участия в других организациях составили 33.9 млрд руб. по сравнению с 58.8 млрд руб. в 2015 году.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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