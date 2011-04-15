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16/05/2018
18:15

"Балтика" начинает экспорт писа в Гондурас

Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, начала отгрузки пива в Гондурас. Об этом говорится в сообщении компании.

Объём партии составил 15 тыс. л.
На рынке будут доступны "Балтика 7" и "Кулер". "Балтика" появится в точках традиционной и современной торговли по всей стране. Например, в таких торговых сетях как Walmart и Circle K, супермаркетах La Antorcha, Colonial, Yes, Paiz, а также на автозаправочных станциях UNO, Super 7, Texaco. Двадцатифутовый контейнер с продукцией компании уже отправился из морского порта Санкт-Петербурга.

Республика Гондурас - государство в Центральной Америке. Столица - город Тегусигальпа. Граничит с Никарагуа на юго-востоке, Сальвадором на юго-западе и Гватемалой на западе. Омывается Карибским морем на севере и Тихим океаном (залив Фонсека) на юге.

ООО "Пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group, - один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. "Балтике" принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group и её региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Украина и Узбекистан. Продукция "Балтики" представлена более чем в 75 странах мира. В 2015-2016 годах продукция "Балтики" появилась на рынках Румынии, Новой Зеландии, Буркина-Фасо, Пакистана и Аргентины.



"AK&M" от 16.05.2018
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