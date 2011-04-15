Исполнительным директором сети "Магнит" назначена О.Наумова

Исполнительным директором сети ПАО "Магнит" назначена Ольга Наумова. Об этом говорится в сообщении компании.



В "Магните" она будет отвечать за операционное управление и развитие всех форматов магазинов сети, коммерческий блок, ценообразование, маркетинг, эксплуатацию, логистику, собственные производства.



Заместителем исполнительного директора назначен Илья Саттаров. В его непосредственное подчинение войдут направления логистики, эксплуатации, собственных производств розничной сети. Он также будет курировать все проекты в рамках сотрудничества с ФГУП "Почта России".



О. Наумова окончила факультет социологии МГУ по специальности "маркетинг". В 1993-1994 годах руководила московским представительством компании "Альт" (Санкт-Петербург), специализирующейся на управленческом консалтинге. В 1994-2000 годах работала в группе компаний IBS: директором по маркетингу компании "Дилайн", затем гендиректором компании "Компьютер депо". В 2000-2001 годах была коммерческим директором компании "Русский продукт". В 2001 году пришла на Череповецкий сталепрокатный завод ПАО "Северсталь" на должность директора по организации бизнеса, с 2002 по 2006 годы являлась генеральным директором этого завода. В 2003-2004 годах руководила ОАО "Орловский сталепрокатный завод" ПАО "Северсталь". С 2004 года возглавляла Группу "Северсталь-метиз", позднее - ЗАО "Северсталь-метиз". В 2009 году заняла пост директора Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) по сортовому прокату и метизам, в декабре 2009 г. стала генеральным директором вновь созданного ООО "НЛМК-Сорт". С 2010 по 2013 годы работала ген еральным директором компании "Римера" - нефтесервисного дивизиона Челябинского трубопрокатного завода. В мае 2013 года стала генеральным директором торговой сети "Пятёрочка" X5 Retail Group, покинула пост в апреле 2018 года.



ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноимённую сеть магазинов.



Чистая прибыль ПАО "Магнит" по МСФО за 2017 год упала на 34.7% до 35.53 млрд руб. с 54.409 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 6.37% до 1.143 трлн руб. с 1.075 трлн руб., валовая прибыль - на 3% до 304.71 млрд руб. с 295.76 млрд руб., показатель EBITDA составил 91.78 млрд руб. против 107.793 млрд руб. годом ранее.



В течение 2017 года компания открыла 2291 магазин. Общее количество магазинов сети на 31 декабря 2017 года составило 16350 (12125 "магазинов у дома", 243 гипермаркета, 208 магазинов "Магнит Семейный" и 3774 магазина дрогери).



"AK&M" от 16.05.2018