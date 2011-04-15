Роскачество выбрало пятерку лучшего коньяка

По поручению Правительства РФ Роскачество завершило масштабное исследование коньяка трехлетней выдержки - самого популярного у российских потребителей. Об этом говорится в сообщении Роскачества.



По результатам исследования, коньяк пяти брендов признан высококачественным, в том числе, один российский. Это французские Hennessy, Courvoisier, Martell, Remy Martin и крымский "Бахчисарай" - этот товар уже получил государственный Знак качества.



Эксперты проверяли качество и безопасность коньяка, природу происхождения спиртов и сырья, а также вкусовые качества, и выяснили, что доля подделок на рынке достигает почти 30%. Однако, из-за правовых пробелов, юридически фальсификацию коньячного спирта нельзя признать нарушением действующего законодательства. Нарушения по безопасности в ходе исследования коньяка, который реализуется в легальной рознице, выявлены не были.



О необходимости пересмотра национального стандарта на коньяк в сентябре прошлого года заявлял вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль. Соответствующие поручения тогда были даны Минфину, Роскачеству, Росстандарту и Росаккредитации. Кроме того, в октябре А.Хлопонин провел заседание, посвященное фальсификации коньяка. Вице-премьер поручил Росалкогольрегулированию, МВД, Роспотребнадзору и Роскачеству совместно с Генпрокуратурой провести внеплановые проверки производителей и продавцов коньяков и бренди в РФ.



Для исследования эксперты закупили коньяк 47 торговых марок, произведенных в России (Санкт-Петербург, Москва, Пенза, Республики Татарстан, Дагестан, Северная Осетия и Крым, Московская, Нижегородская и Калининградская области, Краснодарский, Ставропольский и Пермский край), Франции, Грузии, Республике Молдова, а также Республике Армения.



Среди проверяемых образцов - как мировые легенды ("Арарат", Hennessy, Courvoisier, Martell, Remy Martin), так и локальные бренды ("Киновский", "Три звездочки", "Коктебель", "Старейшина", "Дагестанский").



Специалисты протестировали коньяк по показателям безопасности, качества и подлинности, органолептическим показателям (их проверяли международные эксперты из Франции и Армении), а также по физико-химическим показателям, как крепость, массовая концентрация сахаров, альдегиды, средние эфиры, летучие кислоты, метиловый спирт и токсичные элементы. Кроме того, проверялось также наличие ароматизаторов и красителей, а также сорт спирта, из которого изготовлен коньяк - им должен быть только коньячный, а не более дешевые пшеничный или картофельный.



Важным вектором исследования стало определение природы происхождения спирта для выявления фальсификации напитка. Для проверки последнего Роскачество внедрило в повышенный стандарт качества признанную международную методику изотопного анализа, так как в ГОСТ метод определения природы виноматериала не включен.



Обнаружить подделку экспертам удалось, определив соотношение изотопов углерода, кислорода и водорода. Такая методика используется, в том числе, при контроле качества алкоголя, ввозимого из-за рубежа. По результатам исследований изотопного состава заключения о не виноградном происхождении спирта сделаны в отношении 15 товаров из 47 Это "Остров Крым", "Бастион", "Легенды Севана", "Русский Крым", "Fathers OLD BARREL", "Крымский статус", "Аграв", "Три звездочки" ("ЗАО ВКК "Русь"), "Три звездочки" (ООО ТД "КВС"), Армянский коньяк "КД" (ООО "Арегак"), "Белая Гвардия", коньяк армянский "Поздравительный", "Три Звездочки" (ООО "Винно-коньячный завод "Русский"), "Людовик" и "Арман". Важно отметить, что данный метод не включен в поддерживающий перечень к ГОСТу, поэтому юридически данные товары не являются нарушителями, однако исключены из рейтинга Роскачества.



Кроме того, не все успешно прошли и проверку на содержание красителей и ароматизаторов, которые недобросовестный производитель может использовать, чтобы облагородить напиток, не получивший нужных показателей вкуса, цвета и аромата в процессе выдержки. Закон допускает использование натурального красителя - сахарного колера, а вот синтетические под запретом. Но если синтетических красителей специалисты не нашли, то ароматизаторы обнаружены в пяти коньяках: "Три звёздочки" (ЗАО "Вино-коньячный Комбинат "РУСЬ"); армянский коньяк "КД", "Белая Гвардия"; "3 звездочки. Одесский" (ООО "Родник и К"); "Три Звездочки" (ООО "Винно-коньячный завод "Русский").



По результатам испытаний, качество сырья и степень его очистки нареканий у специалистов не вызвали ни по одному из товаров. По массовой концентрации метилового спирта, мышьяка, свинца, кадмия и ртути нарушений нет - эти показатели во всех исследованных коньяках находятся в пределах допустимого.



Проверили эксперты и выдержку напитка, замерив массовую долю приведенного экстракта и соотношение фенольно-фурановых соединений. Массовая доля приведенного экстракта у всех коньяков в норме (варьируется от 1.1 до 5 г/дм3, если показатель ниже 0.5, значит, выдержка была недостаточной). Что касается фенольно-фурановых соединений, то Роскачество установило норму их соотношения не менее 1.8. Если показатель ниже, скорее всего, была нарушена технология выдержки. Наименьшее значение у "Остров Крым", KVINT, "Три звездочки" (ВКК "Русь") и "Черноморский". Проверка крепости показала, что у всех образцов она находится на уровне 40-40.3%, что соответствует норме. Недолива специалисты тоже не обнаружили.



Исследование органолептических показателей в ходе дегустации с привлечением международных экспертов из Франции показало, что замаскировать нарушения производителям не удалось. Товары, к которым есть нарекания по поводу наличия ароматизаторов, получили от 54 до 68 баллов, что соответствует оценке "неудовлетворительно". Оценку "превосходно" (92 балла и выше) не получил ни один образец - и это объяснимо, ведь шкала органолептической оценки едина для всех коньяков, включая выдержку 5 и более лет. Оценку "отлично" - (82 - 91.9 балла) получили шесть товаров. Это французские Hennessy, Courvoisier, Martell, Remy Martin, Camus и один российский - крымский "Бахчисарай". Оценку "хорошо" (78 - 81.9 балла) поставили 4 брендам, "удовлетворительно" (70-77.9 балла) - 6 товарам. 31 проверяемый коньяк получил лишь "неудовлетворительно".



"AK&M" от 16.05.2018