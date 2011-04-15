РОСНАНО отказалось от банкротства "Лиотеха", заявил председатель правления УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс на Международном Сибирском транспортном форуме, говорится в сообщении компании.



"Так случилось, что сегодня в России безусловным флагманом в производстве систем промышленного хранения энергии является новосибирский завод "Лиотех". Завод с трудной судьбой, прошедший через кризис. Сегодня он из кризиса вышел. Мы отказываемся от предполагавшегося банкротства и пойдем по пути развития этого производства, наращивания объемов выпуска продукции", - заявил А.Чубайс, подчеркнув ещё раз, что "Лиотех" на сегодняшний день - единственное в России промышленное предприятие, выпускающее литий-ионные аккумуляторы.



А.Чубайс отметил, что планы развития имеют под собой серьёзную почву, поскольку российские города активно начинают внедрять современный городской электротранспорт. В Москве принято решение о масштабной закупке электробусов. В Петербурге - крупнейший заказ на троллейбусы с увеличенным запасом автономного хода. Именно эти троллейбусы оснащены аккумуляторами, которые производит "Лиотех". В этом году начинают поступать заказы на городской электротранспорт из разных уголков России - от Севастополя до Иркутстка.



Позже в кулуарах Форума председатель правления УК "РОСНАНО" сообщил журналистам о том, что объём инвестиций компании в регион превысили 20 млрд руб. Помимо "Лиотеха" в Новосибирске работает портфельная компания РОСНАНО "НЭВЗ-Керамикс", производящая нанокерамику и броню из нее, инновационная компания САН, реализующая венчурный проект по производству наночернил и оборудования для высокотехнологичных видов цифровой печати, позволяющих печатать на стекле, дереве и других поверхностях. Тут же расположен OCSiAl, (портфельная компания РОСНАНО), уникальный не только для России, но и для мира, производитель одностенных углеродных нанотрубок, а также новосибирский наноцентр, в котором на сегодняшний день работает уже более 100 стартапов. "Это все означает, что регион для нас абсолютно приоритетный", - подчеркнул А.Чубайс.



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "РОСНАНО" по РСБУ за I квартал 2018 года составила 0.7 млрд руб. по сравнению с убытком 3.442 млрд руб. за I квартал 2017 года. Выручка составила 3.8 млрд руб., что в 3.6 раза больше сопоставимого показателя за аналогичный период прошлого года - 1.043 млрд руб. Валовая прибыль за отчётный период выросла в 3.5 раза и составила 3.3 млрд руб. против 923.349 млн руб.



Чистая прибыль от финансовых активов АО "РОСНАНО", отражаемых по справедливой стоимости, в 2017 году по МСФО выросла на 43% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составила 8 млрд руб. Чистый убыток РОСНАНО в 2017 году составил 5.3 млрд руб.



"AK&M" от 16.05.2018