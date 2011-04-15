Дайджест газеты "Коммерсант" от 17 мая 2018 года



В БОЧАРОВОМ РУЧЬЕ ВСПЛЫЛ "ЦЕФАЛОПОД"

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБСУДИЛ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ВМФ



Как стало известно "Ъ", вчера в присутствии президента Владимира Путина военные и представители промышленности обсуждали проблемы кооперации Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), из-за которой срываются сроки исполнения государственного оборонного заказа. Военные неоднократно поднимали этот вопрос на внутренних совещаниях, но ситуация почти не изменилась. Вмешательство президента призвано не допустить аналогичных проблем при реализации новой госпрограммы вооружения до 2027 года, в которой на развитие ВМФ выделяются триллионы рублей.





В ДЕЛЕ ШАКРО МОЛОДОГО НАШЛАСЬ ПОДМЕНА

ЗАЩИТА ВОРА В ЗАКОНЕ ЗАПОДОЗРИЛА СЛЕДСТВИЕ В ФАЛЬСИФИКАЦИИ



Как стало известно "Ъ", участники процесса в Никулинском райсуде Москвы, на котором вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) был приговорен к почти десятилетнему сроку за вымогательство, признали, что за время ознакомления фигурантов с материалами уголовного дела следователь ГСУ ГУ МВД по Москве существенно "подкорректировал" обвинение. Бывшие процессуальные противники сейчас решают, как им разобраться с последствиями этого ЧП, но договориться между собой пока не могут: обвинение считает, что достаточно будет отменить решения нескольких судов, продлевавших арест Захария Калашова; защита настаивает на пересмотре приговора по существу.





ГАДАЛКА НЕ ПОВЕРИЛА ПРЕДСКАЗАНИЯМ АДВОКАТА

ЗАЩИТНИКА ОБВИНИЛИ В МОШЕННИЧЕСТВЕ НА 10 МЛН РУБ.



"Ъ" стали известны детали уголовного дела о мошенничестве, фигурантом которого стал адвокат Абубакар Манаев, задержанный на днях сотрудниками ФСБ. Как говорится в материалах расследования, он пообещал обвиняемой по делу о хищении 2,1 млрд руб. в Нота-банке гадалке Нонне Михай добиться для нее условного наказания. За это адвокат, известный тем, что ранее он защищал северокавказских боевиков, а до недавнего времени - члена "банды GTA" Умара Хасанова, потребовал 10 млн руб. При этом защитник уверял, что большая часть этих денег якобы предназначается судьям Останкинского суда Москвы, где должно рассматриваться дело о хищении в Нота-банке. Процесс планировали начать вчера, однако его пришлось отложить именно из-за отсутствия адвоката Манаева.





ОЛЕГ СОРОКИН ПОДОШЕЛ К СРОКУ ДАВНОСТИ

СКР ЗАКОНЧИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО БЫВШЕГО ГЛАВЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА



Как стало известно "Ъ", СКР завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Нижнего Новгорода и вице-спикера законодательного собрания Нижегородской области Олега Сорокина. Политика обвиняют в получении взятки, связанной с крупнейшим в городе земельным аукционом на 453 га земли под жилищную застройку, и похищении в 2004 году человека. Эксперты полагают, что Олег Сорокин и его семь адвокатов не будут торопиться с ознакомлением с материалами дела, поскольку в апреле 2019 года истекает срок давности по особо тяжкому обвинению в похищении.





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"AK&M" от 17.05.2018