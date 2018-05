Дайджест газеты "Ведомости" от 17 мая 2018 года

Анонсы газеты "Ведомости" от 17 мая 2018 года.





СКОЛЬКО ХОЧЕТ ПРОГРАММИСТ



Зарплатные ожидания IT-специалистов растут, московские компании все чаще ищут работников в регионах.



Сервис Superjob составил свежий рейтинг российских вузов по уровню зарплат выпускников IT-специальностей за 2018 г. В выборку вошли университеты, по каждому из которых набралось не менее 100 резюме выпускников 2012-2018 гг.



В двадцатку учебных заведений с наибольшими зарплатными ожиданиями молодых специалистов попали девять московских вузов, четыре петербургских и семь региональных.



МФТИ, МГТУ им. Баумана и МИФИ третий год подряд занимают высшие строчки. Выпускники этих вузов указывают в резюме, что хотят зарабатывать в среднем по 150 000, 130 000 и 120 000 руб. в месяц соответственно.



Среди региональных вузов самые высокие зарплатные ожидания у молодых специалистов Новосибирского национального исследовательского университета (100 000 руб.).





ЖЕРТВЫ САНКЦИЙ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ГОСЗАЩИТЫ



Законопроект об уголовной ответственности за выполнение санкций оказался таким, что против выступили даже те, кто попал под санкции. В зоне риска может быть даже Минфин.



"Абсолютный кошмар" - так отреагировало большинство опрошенных "Ведомостями" юристов и сотрудников российских и иностранных компаний на предложение лишать свободы тех, кто выполняет иностранные санкции.



Законопроект спикеров Госдумы Вячеслава Володина и Совета Федерации Валентины Матвиенко и лидеров всех четырех фракций в понедельник принят в первом чтении, второе запланировано на четверг.



В случае отказа в заключении публичного договора тому, кто попал под санкции, компании и ее менеджменту грозят штраф до 600 000 руб. и лишение свободы до четырех лет. Принимать такой закон категорически недопустимо, решили члены бюро правления РСПП. Компании оказываются между двух огней, следует из его заявления: нарушение санкций грозит вторичными санкциями, а следование им - уголовной ответственности.





"МАГНИТ" СРАБОТАЛ НА ПЯТЕРОЧКУ



Бывший гендиректор "Пятерочки" Ольга Наумова стала исполнительным директором основного конкурента. Она должна помочь переживающему трудные времена "Магниту" вернуть лидерство.



Второй по обороту ритейлер в России - "Магнит" объявил о назначении бывшего гендиректора "Пятерочки" Ольги Наумовой исполнительным директором. Наумова покинула X5 Retail Group ("Пятерочка" - ее основной актив) в конце апреля. Временно исполнять обязанности Наумовой стал главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман.



Наумова заявила "Ведомостям", что стороны не сошлись во взглядах на принципы управления. У X5 в 2017 г. был самый быстрый прирост выручки среди публичных сетей в России - на 25,5% до 1,3 трлн руб. Однако темпы роста продаж к концу прошлого года начали замедляться.





"МНОГИЕ ИНОСТРАННЫЕ БИРЖИ НАМ ЗАВИДУЮТ"



Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников.



2018-й - год 10-летия биржи, в сентябре 2008 г. начались первые торги. Как ее президент оценивает итоги работы, удалось ли достичь целей, которые изначально ставились, как идут торги природным газом, которые стартовали 3,5 года назад, и популярны ли новые отрасли для биржи - лес, минудобрения, уголь и другие товары, читайте в "Ведомостях".





НЕФТЬ ПРИШЛА К БАЛАНСУ



ОПЕК+ добилась успеха в восстановлении баланса на рынке, признало агентство МЭА .



Цены на нефть могут вырасти еще сильнее из-за "двойного удара по предложению" в результате возможного сокращения экспорта из Ирана и Венесуэлы, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА). У производителей могут возникнуть проблемы с восполнением нехватки нефти в плане не только физических объемов, но и качества, отмечают эксперты агентства.



Однако подорожание нефти способно ограничить и спрос на нее во втором полугодии, утверждают они. Кроме того, в последние годы во многих странах - крупных потребителях нефти (например, в Индии, Саудовской Аравии) были отменены или сокращены субсидии на энергетическом рынке, что усиливает эффект от роста цен на нефть.





КОМУ ДОСТАНЕТСЯ GRAM



Компания из Флориды Lantah попыталась зарегистрировать торговый знак Gram на одноименную криптовалюту, и провести собственное ICO.



Telegram Messenger Inc. Павла Дурова подала иск в окружной суд США по Северному округу Калифорнии к калифорнийской компании Lantah Llc. Истец утверждает, что ответчик нарушил его права на торговый знак Gram, и просит запретить тому использовать знак в дальнейшем. Иск был подан 11 мая. "Ведомости" ознакомились с документом.



Истец - Telegram Messenger Inc. на 100% принадлежит Telegram Group Inc. с Британских Виргинских островов, говорится в иске. Эта компания в начале года в два раунда привлекла $1,7 млрд. Как следует из поданных компанией раскрытий в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), её руководителями являются Павел и Николай Дуровы.





