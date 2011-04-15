Госдума отложила рассмотрение во втором чтении законопроекта об уголовной ответственности за поддержку западных санкций, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, в ближайшее время пройдет заседание Совета по законотворчеству, на котором документ будет обсуждаться с представителями делового сообщества и экспертами.



Законопроект был внесен в Госдуму 14 мая 2018 года, принят в первом чтении на следующий день, 15 мая, рассмотрение во втором чтении было запланировано на 17 мая.



Крупный российский бизнес выступил резко против принятия законопроекта. Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на заседании 16 мая пришло к выводу о категорической недопустимости принятия законопроекта, вводящего уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории РФ. Члены бюро отметили, что законопроект противоречит политике президента РФ по отказу от избыточной уголовной ответственности и создаёт дополнительные условия для административного давления на бизнес.



"Предусмотренные законопроектом санкции являются чрезмерными. Уголовное законодательство не должно предусматривать санкции в отношении лиц, в том числе иностранных граждан, для которых исполнение решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера является обязательным, а невыполнение такого решения ведёт к применению санкций в отношении таких лиц уже в соответствии с правом соответствующих иностранных государств", - подчёркивает РСПП.



Понуждение российских хозяйствующих субъектов, в том числе госкомпаний и компаний с госучастием, к совершению хозяйствующих действий, противоречащих введённым США и иными иностранными государствами санкциям, может, по мнению РСПП, привести к распространению на такие субъекты вторичных санкций, ограничению их возможности работать на глобальном рынке и ещё большему негативному влиянию на российскую экономику.



"Что касается уголовной ответственности в отношении граждан Российской Федерации за совершение умышленных действий, способствующих введению иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, то данное предложение недопустимо, поскольку распространяется и на предпринимателей, которые добросовестно раскрывают информацию о своей деятельности и взаимоотношениях с партнёрами", - говорится в сообщении.



Введение уголовной ответственности за передачу сведений, которые могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, является необоснованным и чрезмерным, а также создает неопределенность для российских граждан из-за риска уголовной ответственности за передачу сведений, которые даже не обязательно привели к введению мер ограничительного характера, полагает РСПП.



В целом данный законопроект создает риски необоснованного уголовного преследования граждан России и иностранных граждан, ограничения взаимодействия с иностранными инвесторами, снижения заинтересованности в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшения делового климата, подчёркивает РСПП.



Напомним, законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ и за содействие в установлении антироссийских санкций. Соответствующую статью планируется ввести в Уголовный кодекс РФ.



Под исполнением иностранных санкций на территории РФ подразумевается совершение действий, повлекших отказ российскому гражданину, зарегистрированным в РФ юрлицам, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также российским частным и публичным компаниям в осуществлении сделок в рамках антироссийских ограничительных мер.



Такие действия будут облагаться штрафом до 600 тыс. руб. или в размере заработной платы или другого дохода осуждённого за период до 4 лет, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.



В свою очередь, за содействие в установлении антироссийских санкций будет введён штраф до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или другого дохода осуждённого за период до 3 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.



В частности, нарушением будет считаться предоставление рекомендаций и передача сведений, которые "привели или могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц".





"AK&M" от 17.05.2018