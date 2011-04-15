МТС разместили коммерческие облигации по технологии блокчейн

ПАО "МТС" объявило о выпуске первых в России коммерческих облигаций на 750 млн руб. с размещением и расчетами с помощью смарт-контрактов на основе технологии блокчейн. Об этом говорится в сообщении компании.



Рублевые облигаций серии КО-П01 на 750 млн руб. со сроком обращения 182 дня и ставкой квартального купона до погашения 6.8% годовых размещены на внебиржевом рынке по закрытой подписке. Национальный расчетный депозитарий (НРД) предоставил для проведения сделки собственную блокчейн-платформу на базе Hyperledger Fabric 1.1. Основным покупателем выпуска облигаций стал Sberbank CIB.



В рамках подготовки к сделке была реализована полная модель расчетов DVP (Delivery versus Payment) на блокчейн, при котором движение ценных бумаг и денежных средств происходит одновременно (поставка против платежа). В рамках сделки добавлена возможность динамического изменения состава участников сети для работы с широким кругом инвесторов.



Для проведения сделки доступ к децентрализованной платформе получили эмитент, центральный депозитарий и инвестор. В рамках проекта была обеспечена конфиденциальность при работе со счетами, а также учтены особенности российского законодательства.



Блокчейн-платформа работает только с оцифрованными активами, делая процесс размещения, обращения и учёта облигаций максимально прозрачным. Каждый участник сделки имеет возможность обмениваться документами в режиме онлайн, отслеживать статус проведения сделки. Расчёты осуществляются непосредственно в системе учёта, что позволяет существенно ускорить проведение сделки. Выбранная схема криптографической защиты позволяет проводить все операции в электронном виде с использованием уже имеющихся у клиентов Группы "Московская биржа" электронных подписей. Исходный код смарт-контрактов размещён на github и является открытым в соответствии с требованиями проекта Hyperledger, участниками которого с 2016 года являются Сбербанк и Группа "Московская биржа".



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за 2017 год по МСФО выросла на 15.6% до 56 млрд руб. с 48.5 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.7% до 442.9 млрд руб. с 435.7 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 6.2% до 179.8 млрд руб. со 169.3 млрд руб.



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за IV квартал 2017 года по МСФО упала на 12% до 10.9 млрд руб. с 12.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.7% до 116.8 млрд руб. со 111.6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8.2% до 45.2 млрд руб. с 41.8 млрд руб.



"AK&M" от 17.05.2018