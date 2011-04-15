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17/05/2018
10:50

Доллар США приостановил укрепление на глобальных площадках

Доллар США приостановил укрепление на глобальных площадках. Поводом для коррекции "американца" послужили смешанные данные по экономике США, выходившие накануне, а также некоторый рост опасений касательно успехов в таких переговорных процессах как НАФТА, северо-корейский вопрос, а также продвижение диалога по торговым отношениям с КНР. Об этом говорится в обзоре Nordea.

В то же время позиции европейской валюты в паре с долларом выглядели несколько слабее в сравнением с другими "мэйджорами", так как политическая неопределённость в Италии продолжает вызывать опасения у инвесторов. Сегодня в фокусе рынков выступления представителей ЕЦБ и ФРС, пара EURUSD продолжит торговаться на отметках 1.175-1.185.

Накануне рубль демонстрировал довольно стабильную динамику, а уже после закрытия торгов существенно укрепился как к доллару (0.8%), так и к евро (1.4%). Поводом для укрепления стал рост цен на нефть выше отметок $79 за баррель после публикации еженедельной статистики от Минэнерго. В паре с евро рублю также оказала поддержку сохраняющаяся слабость единой европейской валюты.

Фактор нефти удачно компенсирует для рубля по-прежнему весьма напряженные настроения вокруг валют развивающихся стран. Риски по ним по-прежнему смещены в сторону ослабления, что в купе с неопределенностью по санкционной теме не позволяет рублю более значимо укрепиться при текущих ценах на нефть.


"AK&M" от 17.05.2018
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