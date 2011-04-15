ФСК инициировала переговоры с Интер РАО по продаже своей доли в холдинге

Федеральная сетевая компания (ФСК, принадлежит Россетям, управляет магистральными сетями) инициировала переговоры с Интер РАО по продаже своей доли в холдинге (18.57%). Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



ФСК решила выйти из актива на волне роста котировок Интер РАО.



Контроль над госхолдингом сейчас размыт, его удерживают "Интер РАО Капитал" с квазиказначейским пакетом в 18.4% и Роснефтегаз - с 27.63%. Советы директоров Интер РАО и Роснефтегаза возглавляет глава Роснефти Игорь Сечин. Еще 4.92% у РусГидро, free-float - 30.52% (при этом до 12% акций собрали пенсионные фонды УК "Лидер", возможно, речь идет об НПФ "Газфонд").



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 33.45 ГВт, тепловая - 25.682 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 19.98% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 18.57%, ОАО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%, группа "РусГидро" - 4.92% (на 22 февраля 2017 года).



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Интер РАО" за 2017 год по РСБУ сократилась в 6.22 раза до 15.669 млрд руб. с 97.475 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 5.11% до 40.975 млрд руб. с 43.18 млрд руб., убыток от продаж составил 682.967 млн руб. против прибыли в 2.628 млрд руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения уменьшилась в 7.37 раза до 13.372 млрд руб. с 98.589 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" за I квартал 2018 года по РСБУ увеличилась в 83.15 раза до 1.292 млрд руб. с 15.544 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 13.81% до 9.741 млрд руб. с 8.56 млрд руб.



Чистая прибыль группы "Интер РАО" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 17.81% до 22.621 млрд руб. с 19.202 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 10.48% до 247.484 млрд руб. с 224 млрд руб., операционная прибыль - на 24.04% до 26.997 млрд руб. с 21.765 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 22.86% до 28.756 млрд руб. с 23.406 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 18.5% до 34.8 млрд руб. с 29.4 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"