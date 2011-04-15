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17/05/2018
11:27

Внешние настроения продолжают волновать валюты развивающихся стран

Внешние настроения продолжают волновать валюты развивающихся стран, особенно в контексте безостановочного роста американских доходностей, говорится в обзоре Росбанка.

Вчера 10-летняя номинальная доходность казначейских бумаг завершила торги на уровне 3.10% (+3бп), реальная доходность превысила 91бп. Именно рост реального показателя - в шаге от уровней 2013 года, когда волнение из-за сокращения QE в США привели к коррекции в сегменте EM - в моменте нагнетает давление на локальные активы развивающихся стран.

Российские активы вчера все-таки нашли поддержку от сырьевых котировок, Brent в интервале $79.0-79.5 за баррель сумел переломить негатив в паре USD/RUB (61.7-1%) и рублевых ставках (1-летний Xccy 6.53%, -12бп).


"AK&M" от 17.05.2018
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