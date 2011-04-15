ВТБ предоставил финансирование Томской области в размере 5 млрд руб.

Банк ВТБ подписал кредитное соглашение с Томской областью на предоставление возобновляемых кредитных линий на общую сумму 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Кредитные средства сроком от 1 года до 3 лет направлены департаментом финансов Томской области на погашение долговых обязательств региона, а также для решения ключевых социальных задач.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.





"AK&M" от 17.05.2018