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17/05/2018
13:34

Средний размер лимитов по кредитным картам за год снизился на 11.4% до 46.1 тыс. руб., НБКИ

В I квартале 2018 года средний размер лимита по кредитным картам составил 46.1 тыс. руб. Это самый низкий квартальный показатель за последние 2 года. По сравнению с I кварталом 2017 года средний размер лимита по кредитным картам снизился на 11.4%, а с аналогичным периодом 2016 года - на 17.3%. Об этом свидетельствует сообщение НБКИ.

Самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ в I квартале 2018 года был отмечен в Москве (91.8 тыс. руб.), Чукотском АО (77 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (70.1 тыс. руб.), Камчатском крае (63.5 тыс. руб.), Сахалинской области (63.2 тыс. руб.) и Московской области (63 тыс. руб.). Самый низкий уровень среднего размера лимита по картам наблюдался в Республике Алтай (27.3 тыс. руб.), Астраханской (29.9 тыс. руб.) и Ивановской (30.1 тыс. руб.) областях, Алтайском крае (32 тыс. руб.), Республике Марий Эл (32.6 тыс. руб.) и Оренбургской области (32.7 тыс. руб.).


"AK&M" от 17.05.2018
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