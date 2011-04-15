Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/05/2018
13:44

Регистрация на VII Среднерусский экономический форум открыта до 4 июня

Регистрация на VII Среднерусский экономический форум открыта до 4 июня. Форум состоится в Курске 8 июня 2018 года. Он соберёт на площадке более 2.5 тыс. участников и экспертов. Организаторами СЭФ выступают администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Торгово-промышленной палаты РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Российского Фонда фундаментальных исследований.

Тема VII СЭФ - "На пути к экономике знаний". В программе запланировано 15 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, рабочая встреча при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО по содействию развития малого и среднего предпринимательства, семь тематических заседаний, пять выставок, Ассоциация торгово-промышленных палат ЦФО.

На форуме будут обсуждаться вопросы настройки системы научных учреждений для решения единых задач развития территории, обозначены пути координации их деятельности, определена роль региональных органов власти в стимулировании научной активности регионов, а также взаимодействие науки и бизнеса как ключевое условие реализации программы цифровой экономики.

Дискуссионные панели СЭФ-2018: "Интеграция науки и образования, управления наукой в условиях цифровизации, развития образовательного кластера"; "Региональная промышленная политика: высокие технологии, цифровая инфраструктура, востребованные кадры"; "Инновации в АПК"; "Малый бизнес в экономике знаний - курс на развитие"; "Повышение финансовой грамотности населения"; "Общественная среда в формировании инновационного и творческого мышления".

Особое значение организаторы Среднерусского экономического форума придают работе с молодежью. Молодёжная сессия включает: выставку-конкурс детской компьютерной графики "Мечты о будущем"; выставку-презентацию инновационных разработок молодых ученых ЦФО, диалог с менторами; выставку-презентацию молодежных предпринимательских бизнес-проектов ЦФО "СТАРТ"; проектную сессию "Молодёжь в экономике знаний: умная и комфортная среда. Моделируем будущее".

Также работу форума будет сопровождать выставка достижений научных организаций, центров, лабораторий и продукции инновационных предприятий "Наука и инновации".

Участие в форуме бесплатное. Подробная информация о форуме и онлайн регистрация доступна на официальном сайте СЭФ http://www.sef-kursk.ru

"AK&M" от 17.05.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100