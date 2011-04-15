Регистрация на VII Среднерусский экономический форум открыта до 4 июня. Форум состоится в Курске 8 июня 2018 года. Он соберёт на площадке более 2.5 тыс. участников и экспертов. Организаторами СЭФ выступают администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Торгово-промышленной палаты РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Российского Фонда фундаментальных исследований.



Тема VII СЭФ - "На пути к экономике знаний". В программе запланировано 15 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, рабочая встреча при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО по содействию развития малого и среднего предпринимательства, семь тематических заседаний, пять выставок, Ассоциация торгово-промышленных палат ЦФО.



На форуме будут обсуждаться вопросы настройки системы научных учреждений для решения единых задач развития территории, обозначены пути координации их деятельности, определена роль региональных органов власти в стимулировании научной активности регионов, а также взаимодействие науки и бизнеса как ключевое условие реализации программы цифровой экономики.



Дискуссионные панели СЭФ-2018: "Интеграция науки и образования, управления наукой в условиях цифровизации, развития образовательного кластера"; "Региональная промышленная политика: высокие технологии, цифровая инфраструктура, востребованные кадры"; "Инновации в АПК"; "Малый бизнес в экономике знаний - курс на развитие"; "Повышение финансовой грамотности населения"; "Общественная среда в формировании инновационного и творческого мышления".



Особое значение организаторы Среднерусского экономического форума придают работе с молодежью. Молодёжная сессия включает: выставку-конкурс детской компьютерной графики "Мечты о будущем"; выставку-презентацию инновационных разработок молодых ученых ЦФО, диалог с менторами; выставку-презентацию молодежных предпринимательских бизнес-проектов ЦФО "СТАРТ"; проектную сессию "Молодёжь в экономике знаний: умная и комфортная среда. Моделируем будущее".



Также работу форума будет сопровождать выставка достижений научных организаций, центров, лабораторий и продукции инновационных предприятий "Наука и инновации".



Участие в форуме бесплатное. Подробная информация о форуме и онлайн регистрация доступна на официальном сайте СЭФ http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 17.05.2018